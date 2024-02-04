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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

2/4/2024 4:25:15 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وأفاد شهود عيان، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفَّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية".


كما منعت الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المصلّين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعدادهم للشهر الرابع على التوالي.









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