تونس: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء المجالس المحلية

MENAFN - Youm7) فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الأحد، أمام المواطنين لانتخاب ممثليهم في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، لتستكمل بذلك النواة الأولى في مسار المجلس الوطني للجهات والأقاليم.



ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني - وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية - 1558 مرشحا، فيما يقدر عدد الدوائر الانتخابية بـ779 دائرة، ويحق التصويت لنحو 4 ملايين و181 ألفا و171 ناخبا.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في موعد أقصاه 7 فبراير الجاري، أما الإعلان عن النتائج النهائية فسيتم عند انقضاء موعد الطعون.



يذكر أن الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية قد جرى يوم 24 ديسمبر 2023، وبلغ عدد المرشحين 7205 مرشحين، فاز منهم 1349 مرشحا.





وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد ـ عقب الإدلاء بصوته خلال الدور الأول - أن تلك الانتخابات ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يسهموا في اتخاذ القرارات.