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الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على راهب بالقدس ترجمة لتحريض بن جفير وسموتريتش

2/4/2024 4:25:15 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداء مُستوطنين إسرائيليين على راهب مسيحي عند مدخل باب النبي داوود في القدس المحتلة.


وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الاعتداء العنصري يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، ويعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين، والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال أمثال بن جفير وسموتريتش وغيرهما.


وأضافت الوزارة أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس.


وأشارت الوزارة إلى أن شعور مليشيات المستوطنين بالحماية السياسية والقانونية يشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية وممارسة أبشع الجرائم والاعتداءات الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين وأتباع الديانات الأخرى، بما يعكس أيضا حجم سيطرة ثقافة اليمين الإسرائيلي المُتطرف على العديد من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال وتفشي ثقافته الظلامية المعادية للسلام بين أجيال مُتلاحقة من المُتطرفين.


وكان رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة الأب نيقوديموس شنابل، تعرض لاعتداء وبصق من قبل مستوطن، في حين قام آخر بشتم السيد المسيح عيسى عليه السلام، بألفاظ نابية.


بدوره، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اعتداء مستوطنين متطرفين على رئيس الاباء البندكتين، رئيس دير رقاد العذراء مريم خلال مروره في ازقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتلفظ بإهانات وشتائم للديانة المسيحية ورموزها، موضحًا أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين، بالتنكيل والضرب والشتم من قبل المستوطنين، إضافة إلى ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية.







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