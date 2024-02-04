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وفاة 10 أشخاص بالأردن خلال أسبوع بسبب حوادث المدافئ

2/4/2024 4:25:14 AM
(MENAFN- Youm7) سجل الأردن وفاة 10 أشخاص تفحماً واختناقاً خلال أسبوع واحد بسبب حوادث المدافئ، وذلك رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة من مديرية الدفاع المدني الأردنية، بالتعامل الجيد مع المدافئ خلال فصل الشتاء، إلا أن هذه التنبيهات تذهب أدراج الرياح عند البعض.

ففي محافظة جرش شمالي الأردن، لقيت عائلة كاملة يوم أمس السبت، مصرعها إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة غاز بمنطقة دير الليات، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي.

حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش على إخلاء الوفيات ونقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي والإصابات قيد العلاج .

وأهابت مديرية الأمن العام إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز باستمرار وتهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.








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