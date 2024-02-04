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الزراعة تشن حملة لإزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية فى بورسعيد

2/4/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) شنت وزارة الزراع واستصلاح الأراضى حملة بالاشتراك مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، حيث إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بمساحه 50 فدان و2 مبنى بمساحة 2850م2.



يأتى ذلك فى إطار الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



قال السيد القصير وزير الزراعة ان التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم



و وجه القصير مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله .



وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .



وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.












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