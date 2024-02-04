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وزارة الزراعة تنتج بذور وتقاوي الخضر لزراعة 5 هجن جديدة من الطماطم السلكية

2/4/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية عدد شهر فبراير 2024،
تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".



وسلط العدد الضوء على عدد من الموضوعات، على رأسها تكليفات الرئيس السيسى
بتعزيز الاستثمارات الزراعية المصرية فى أفريقيا، وزيارة رئيس الوزراء لمحطة شتلات القصب بكوم أمبو، فضلا عن لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالباحثين والعلماء الحاصلين على الجوائز العلمية المحلية والدولية.



كما ألقى العدد الضوء، على نجاح البرنامج القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر في زراعة 5 هجن جديدة للطماطم السلكية.




وحوار هذا العدد مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، الذي أكد أن الحجر الزراعى هو حائط الصد لحماية الثروة النباتية فى مصر.



كما رصد العدد ملف خاص، لالقاء الضوء على مشروعات "سيل" وجهودها لمحاربة الفقر فى 30 قرية مصرية، ذلك فضلا عن ملف خاص بمناسبة السنة الدولية للابليات.. والتقنيات التكنولوجية الحديثة لرفع الكفاءة التناسلية للابل، فضلا عن دليل شامل لتسمين الإبل.












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