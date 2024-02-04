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بدء فعاليات المنتدى الصينى الأفريقى الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا بمصر

2/4/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) افتتح الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحا والمصايد وسون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا لأول مرة خارج الصين، بحيث استضافه المعهد القومى لعلوم البحار بجمهورية مصر العربية، بحضور العديد من ممثلى الجهات الحكومية المنوطة بعلوم البحار من مختلف الدول الأفريقية بجانب 25 عالم من دولة الصين و ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الصين والدول الأفريقية من خلال المركز الصينى الأفريقى لعلوم البحار و الاقتصاد الازرق و الذى تم إنشاءه بالمعهد القومى لعلوم البحار ليكون منصة لدعم و نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب للدول الأفريقية.





وناقش المنتدى اهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال علوم البحار و الاقتصاد الازرق و تأثير التغييرات المناخية على سواحلها. بالإضافة إلى مناقشة البرامج ذات الأولوية لخدمة الدول الأفريقية لبناء القدرات و رفع كفاءه الباحثين ونقل التكنولوجيا من خلال تفعيل دور المركز الصينى الأفريقى بالمعهد القومى لعلوم البحار و المصايد و مناقشة الحد من آثار التغييرات المناخية السلبية و ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة طرق حماية وتنمية الشعاب المرجانية بالمياه الاقتصادية للدول الأفريقية.












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