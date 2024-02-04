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التعليم العالى: إعداد ملتقى لصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس

2/4/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7)

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، اليوم الأحد، ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار " قادة المستقبل" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، وذلك خلال الفترة من 4-7 فبراير 2024 بمقر المعهد.



وقال الدكتور كريم همام، إن الملتقى يهدف إلى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عدد من الجلسات والمحاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ومهارات التعلم والتعامل مع الطلاب.



كما يتضمن الملتقى فعاليات للتوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، ووسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، إلى جانب زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية واجتماعية.



























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