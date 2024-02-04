التعليم العالى: إعداد ملتقى لصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس

(MENAFN
- Youm7)
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، اليوم الأحد، ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار " قادة المستقبل" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، وذلك خلال الفترة من 4-7 فبراير 2024 بمقر المعهد.
وقال الدكتور كريم همام، إن الملتقى يهدف إلى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عدد من الجلسات والمحاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ومهارات التعلم والتعامل مع الطلاب.
كما يتضمن الملتقى فعاليات للتوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، ووسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، إلى جانب زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية واجتماعية.
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