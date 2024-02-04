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تعليم القاهرة تستقبل التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادى

2/4/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهر ، اليوم الأحد، قبول التظلمات لجميع المراحل ولمدة خمسة عشر يوم عمل.



ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، حيث يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيها في المادة الواحدة، طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.



وبعد ذلك يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .



وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.












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