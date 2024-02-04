بيرو تسجل أول حالة وفاة بسبب ضربة شمس فى عام 2024

MENAFN - Youm7) أبلغت السلطات البيروفية عن أول حالة وفاة بسبب ضربة شمس بسبب موجة الحر الشديدة التى تضرب المنطقة، والتى تجاوزت 35 درجة مئوية، وبحسب طواقم المستشفى الإقليمى فقد تم إدخال المريض فى حالة حرجة.

وكان رجل يبلغ 46 عاما ضحية درجات الحرارة المرتفعة المسجلة فى المنطقة، وفى إيكا، تم تأكيد أول حالة وفاة بسبب ضربة شمس بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة، مما يمثل سابقة مأساوية بالنظر إلى أنه من المفترض أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، والذى يدعى

جيم تشوي كويسبي، 46 عامًا، الذي توفي بعد دخوله في حالة حرجة إلى مستشفى إيكا الإقليمي، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

ووفقا لبوابة لا لوبا، قام موظفو المستشفى بتشخيص إصابة تشوي كويسبي بخلل وظيفي متعدد الأعضاء يرتبط مباشرة بالحرارة الشديدة، والذي تفاقم بسبب مرض الكبد المزمن الناجم عن إدمان الكحول.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الحدث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار حول المخاطر التي تنطوي عليها درجات الحرارة التي تجاوزت 35 درجة مئوية في إيكا، مما يولد أحاسيس حرارية تتجاوز 40 درجة مئوية لعدة أيام متتالية.

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بيرو (سينامي) أن هذه المنطقة سجلت درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائى، مما دفع السلطات الصحية إلى تنفيذ تدابير وقائية، ومن بينها، يسلطون الضوء على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال الساعات الأكثر حرارة، وإيلاء اهتمام خاص لأولئك الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في العالم، لكن عام 2024 سيتجاوزه، وتم توحيد عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على مستوى العالم منذ بدء التسجيل، وعلى الرغم من الشعور به في جميع أنحاء الكوكب، كان هناك تأثير كبير في بيرو، حيث شهدت موجات حارة أطول، والتي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو .

على سبيل المثال، واجهت مقاطعات ليما موجة حارة استمرت 173 يومًا، متجاوزة بفارق كبير المتوسط ​​التاريخي للمنطقة الساحلية، وفقًا لبيانات سينامهى.

إن اشتداد موجات الحر في بيرو ، والذى يتجلى فى الفترات القصوى فى مناطق مثل بيورا وأريكويبا، يعرض السكان لمخاطر جسيمة لا تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان فحسب، بل تؤثر أيضًا على حدوث أمراض مثل حمى الضنك، التي انتشرت وشهدت زيادة في الحالات خلال الأسابيع الأولى من عام 2024.