ألمانيا.. احتجاجات تقطع الطرق المؤدية إلى مطار فرانكفورت

MENAFN - Youm7) أغلق مئات المزارعين المعارضين لتعديل الضرائب على وقود الديزل، الطرق المؤدية إلى مطار فرانكفورت، الأكبر في ألمانيا، وفقاً لشرطة المدينة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، حذرت الشرطة في فرانكفورت على منصة "إكس"، من "اضطرابات مرورية حول المطار. ويُرجى من الأشخاص المتجهين إلى المطار استخدام وسائل النقل العام".

وعند الظهر، أفادت تقديرات الشرطة بمشاركة 400 جرار في احتجاجات المزارعين ، بينما أعلنت جمعية المزارعين في ولاية هيسن عن حوالى ألف آلية زراعية.

وبعد ظهر السبت، أشارت الشرطة إلى أن "المنظمين انهوا رسميًا التظاهرة في المطار، وبالتالي تم رفع جميع العوائق المؤقتة".

وقالت متحدثة باسم جمعية المزارعين في هيسن إن التحرك جرى "بشكل سلمي".

ويندرج هذا الاحتجاج في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون إصلاح الضرائب على وقود الديزل الزراعي ولفت الانتباه إلى مخاوفهم بشأن قدرتهم التنافسية.

وأشارت المتحدثة إلى أنه كان من المقرر التظاهر حول المطار مع ترك مسارات الوصول إلى المحطات مفتوحة، حتى يتمكن الركاب من السفر.

وشهدت ألمانيا تزايداً في الاحتجاجات الاجتماعية في الأشهر الأخيرة، على خلفية تدهور القوة الشرائية بسبب التضخم.

وتساهم هذه التحرّكات الاجتماعية التي تضاف إلى تعبئة حاشدة للمزارعين المعارضين لإصلاح بشأن الضرائب المفروضة على وقود الديزل في زعزعة أركان التحالف الحكومي بقيادة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس الذي تتدهور شعبيته إلى أدنى مستوياتها.

وشُلت الحركة في مطارات ألمانية عدة الخميس إثر إضراب للطواقم الأمنية كان الهدف منه تعزيز الضغط في المفاوضات الجماعية.

دعت نقابة الطيارين في شركة ديسكوفر التابعة لشركة "لوفتهانزا" للطيران الالمانية، إلى إضراب جديد لمدة 48 ساعة بين الأحد والاثنين.

ويطالب الطيارون خاصة باستحداث جدول للرواتب وأنظمة تتعلق بمهام الطيران وأوقات الراحة.

والأسبوع الماضي شهد البلد إضرابا امتدّ أياما عدّة لسائقي قطارات المشغّل العام "دويتشه بان".



