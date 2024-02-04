طوارئ فى الأرجنتين بسبب الحر الشديد.. خبراء: الأكثر سخونة بالعالم خلال فبراير

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الأرجنتينية حالة الطورائ بسبب ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والتى تصل إلى 40 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخ البلاد فى هذه الفترة بشهر فبراير، وأكد الخبراء أن الأرجنتين ستكون الدولة الأكثر سخونة فى العالم مع أستراليا.

ووفقا لوكالة أمبيتو الأرجنتينية، فإن موجة الحر التى تؤثر على الأرجنتين خلال الأسبوع الأول من فبراير تصل إلى أعلى مستوى فى العالم من حيث درجات الحرارة ، مع أستراليا فقط، حتى إنها أعلنت حالة الطوارئ فى 15 مقاطعة أرجنتينية.

وأوصت السلطات الأرجنتينية بزيادة استهلاك المياه دون الانتظار الى العطش للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والاهتمام بالأطفال وكبار السن، وتجنب تناول الكافيين أو الكحول أو السكريات الشديدة، وارتداء الملابس الخفيفة.

وأثارت موجة الحر الجاف في الأرجنتين، تحذيرات بشأن ظروف نمو الحبوب، والحاجة إلى هطول الأمطار إذا كانت محاصيل فول الصويا والذرة ستظل على المسار الصحيح لتحقيق حصاد وفير.

وتتنامى المخاوف على المحاصيل فى الفترة التى تعانى بها البلاد من موجة حر شديدة وجفاف ، وهو ما يثير المخاوف من تدهور ظروف المحاصيل والتربة.

وتتعافى الأرجنتين، وهي واحدة من أكبر مصدري فول الصويا المعالج في العالم والثالثة بالنسبة للذرة، من موسم الحصاد الذي ضربه الجفاف خلال الموسم الماضي، مع هطول أمطار أفضل بسبب ظاهرة النينيو المناخية، ومن المتوقع أن يكون حصاد الذرة قياسيا.

وقالت بورصة "روزاريو" للحبوب، في تقرير لها، إن أداء فول الصويا من الدرجة الأولى كان جيدا للغاية حتى هذا الأسبوع عندما بدأت الحرارة وبدأ نقص الأمطار يظهر في كميات أقل جودة، مشيرة إلى أن هذا كان يحدث في معظم أنحاء المنطقة الأساسية.

وذكرت البورصة، أن الطقس الحار أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة بفول الصويا المصنف بحالة جيدة جدا إلى ممتازة إلى 65% مقابل 90%، و10% من المحصول جيدة وسيئة.

فيما أفادت بورصة "بوينس آيرس" للحبوب، بأن ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار أدى إلى تدهور الأوضاع المائية، مع حدوث إجهاد مائي في بعض المناطق، ومع ذلك، قالت إن حوالي 90% من المناطق لا تزال طبيعية.



