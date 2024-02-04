طوارئ فى الأرجنتين بسبب الحر الشديد.. خبراء: الأكثر سخونة بالعالم خلال فبراير

(MENAFN
- Youm7) أعلنت السلطات الأرجنتينية حالة الطورائ بسبب ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والتى تصل إلى 40 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخ البلاد فى هذه الفترة بشهر فبراير، وأكد الخبراء أن الأرجنتين ستكون الدولة الأكثر سخونة فى العالم مع أستراليا.
ووفقا لوكالة أمبيتو الأرجنتينية، فإن موجة الحر التى تؤثر على الأرجنتين خلال الأسبوع الأول من فبراير تصل إلى أعلى مستوى فى العالم من حيث درجات الحرارة ، مع أستراليا فقط، حتى إنها أعلنت حالة الطوارئ فى 15 مقاطعة أرجنتينية.
وأوصت السلطات الأرجنتينية بزيادة استهلاك المياه دون الانتظار الى العطش للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والاهتمام بالأطفال وكبار السن، وتجنب تناول الكافيين أو الكحول أو السكريات الشديدة، وارتداء الملابس الخفيفة.
وأثارت موجة الحر الجاف في الأرجنتين، تحذيرات بشأن ظروف نمو الحبوب، والحاجة إلى هطول الأمطار إذا كانت محاصيل فول الصويا والذرة ستظل على المسار الصحيح لتحقيق حصاد وفير.
وتتنامى المخاوف على المحاصيل فى الفترة التى تعانى بها البلاد من موجة حر شديدة وجفاف ، وهو ما يثير المخاوف من تدهور ظروف المحاصيل والتربة.
وتتعافى الأرجنتين، وهي واحدة من أكبر مصدري فول الصويا المعالج في العالم والثالثة بالنسبة للذرة، من موسم الحصاد الذي ضربه الجفاف خلال الموسم الماضي، مع هطول أمطار أفضل بسبب ظاهرة النينيو المناخية، ومن المتوقع أن يكون حصاد الذرة قياسيا.
وقالت بورصة "روزاريو" للحبوب، في تقرير لها، إن أداء فول الصويا من الدرجة الأولى كان جيدا للغاية حتى هذا الأسبوع عندما بدأت الحرارة وبدأ نقص الأمطار يظهر في كميات أقل جودة، مشيرة إلى أن هذا كان يحدث في معظم أنحاء المنطقة الأساسية.
وذكرت البورصة، أن الطقس الحار أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة بفول الصويا المصنف بحالة جيدة جدا إلى ممتازة إلى 65% مقابل 90%، و10% من المحصول جيدة وسيئة.
فيما أفادت بورصة "بوينس آيرس" للحبوب، بأن ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار أدى إلى تدهور الأوضاع المائية، مع حدوث إجهاد مائي في بعض المناطق، ومع ذلك، قالت إن حوالي 90% من المناطق لا تزال طبيعية.
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