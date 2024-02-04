زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مقاطعة دافاو ديل سور الفلبينية

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب بلدة "ماجسايساي"، وعلى عمق 10 كيلومترات.. فيما لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.