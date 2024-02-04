زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مقاطعة دافاو ديل سور الفلبينية

(MENAFN
- Youm7) أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن زلزالا بلغت قوته 4.3 درجة، ضرب اليوم الأحد مقاطعة "دافاو ديل سور".
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب بلدة "ماجسايساي"، وعلى عمق 10 كيلومترات.. فيما لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
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