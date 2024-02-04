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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مقاطعة دافاو ديل سور الفلبينية

2/4/2024 4:25:08 AM
(MENAFN- Youm7) أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن زلزالا بلغت قوته 4.3 درجة، ضرب اليوم الأحد مقاطعة "دافاو ديل سور".


وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب بلدة "ماجسايساي"، وعلى عمق 10 كيلومترات.. فيما لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.








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