صحيفة: جدل بعد إعلان الكونجرس التصويت على تقديم مساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت خلال أيام على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار دون أي تخفيضات مصاحبة في الإنفاق أو تخصيص مساعدة لأوكرانيا، وفقا لمايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو ما أثار جدلا واسعا.
وأعلن جونسون لزملائه الجمهوريين في مجلس النواب يوم السبت، أن التصويت سيتم، بينما انتقد أيضًا خطوة موازية في مجلس الشيوخ الأمريكي لربط تمويل إسرائيل في ضرباتها العسكرية في غزة بمساعدة أوكرانيا في إطار صدها لروسيا. ويهدف إجراء مجلس الشيوخ أيضًا إلى ربط مجموعة من الإجراءات الصارمة المتعلقة بالحدود واللجوء - والتي يفضلها اليمينيون- بمساعدة إسرائيل.
وسعت مجموعة من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط بشأن هذه الأهداف المختلفة، وكانت تأمل في إيجاد أرضية مشتركة نادرة على نحو متزايد بين الجمهوريين والديمقراطيين. لكن جونسون، وهو جمهوري يميني متشدد من شمال غرب لويزيانا، قال إن حزمة مجلس الشيوخ لن تمر في مجلس النواب لأنها ليست صارمة بما فيه الكفاية على الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وكتب جونسون عن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالته إلى زملائه الجمهوريين في مجلس النواب: "إن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر السريع في أي تشريع. في الأسبوع المقبل، سنتناول ونوافق على حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل."
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأولوية القصوى بالنسبة لجونسون هي عزل أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، مع توقع تصويت في مجلس النواب خلال أيام. وقد أعرب بعض الجمهوريين عن ترددهم في التوصل إلى حل وسط بشأن الهجرة أو أوكرانيا، نظرا لأن الجدل الدائر حول هذه القضايا يمكن أن يساعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يحكم قبضته على حزبه بينما يسعى إلى رئاسة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 .
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