صحيفة: جدل بعد إعلان الكونجرس التصويت على تقديم مساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا

MENAFN - Youm7) يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت خلال أيام على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار دون أي تخفيضات مصاحبة في الإنفاق أو تخصيص مساعدة لأوكرانيا، وفقا لمايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو ما أثار جدلا واسعا.

وأعلن جونسون لزملائه الجمهوريين في مجلس النواب يوم السبت، أن التصويت سيتم، بينما انتقد أيضًا خطوة موازية في مجلس الشيوخ الأمريكي لربط تمويل إسرائيل في ضرباتها العسكرية في غزة بمساعدة أوكرانيا في إطار صدها لروسيا. ويهدف إجراء مجلس الشيوخ أيضًا إلى ربط مجموعة من الإجراءات الصارمة المتعلقة بالحدود واللجوء - والتي يفضلها اليمينيون- بمساعدة إسرائيل.

وسعت مجموعة من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط بشأن هذه الأهداف المختلفة، وكانت تأمل في إيجاد أرضية مشتركة نادرة على نحو متزايد بين الجمهوريين والديمقراطيين. لكن جونسون، وهو جمهوري يميني متشدد من شمال غرب لويزيانا، قال إن حزمة مجلس الشيوخ لن تمر في مجلس النواب لأنها ليست صارمة بما فيه الكفاية على الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وكتب جونسون عن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالته إلى زملائه الجمهوريين في مجلس النواب: "إن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر السريع في أي تشريع. في الأسبوع المقبل، سنتناول ونوافق على حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل."

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأولوية القصوى بالنسبة لجونسون هي عزل أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، مع توقع تصويت في مجلس النواب خلال أيام. وقد أعرب بعض الجمهوريين عن ترددهم في التوصل إلى حل وسط بشأن الهجرة أو أوكرانيا، نظرا لأن الجدل الدائر حول هذه القضايا يمكن أن يساعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يحكم قبضته على حزبه بينما يسعى إلى رئاسة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 .











