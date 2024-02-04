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الزمالك يترقب نتيجة الأشعة اليوم لتحديد طبيعة إصابة الونش

2/4/2024 4:25:05 AM
(MENAFN- Youm7) تظهر اليوم نتيجة الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك بعد تعرضه للإصابة فى الركبة خلال مران أمس السبت بملعب النادى.
ومن المقرر أن تحسم نتيجة الأشعة نوع إصابة الونش، وفترة غيابه عن المباريات والتدريبات، على أن يتم الخضوع لفحص يدوى بعد زوال تورم الركبة قبل إعلان تشخيص الإصابة.
وتعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق، وتدخل الجهاز الطبى لإسعاف الونش وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان عليه.
وينتظر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استلام التقرير الخاص بلاعبى الفريق، الذى سيعده معتمد جمال المدير الفني السابق؛ من أجل الوقوف على كل ما يخص الفريق، والعمل على تطوير بعض الجوانب سواء الفنية أو البدنية للاعبى الفارس الأبيض.








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