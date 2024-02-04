شوبير: التصويت يحسم مصير فيتوريا وبقاؤه يعنى تخفيض راتبه وتغيير مساعديه

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة سيدرس، فى اجتماعه المقرر لها الواحدة ظهر اليوم، عدة تقارير لحسم مصيره مع المنتخب الأول بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يتسلم اليوم تقريرا فنيا من فيتوريا، وتقريرا إداريا من محمد غرابة، وتقريرا طبيا من محمد أبو العلا، وتقريرا من رئيس البعثة حازم إمام وخالد الدرندلى".

وأضاف شوبير، "أتمنى ألا نفاجأ بقرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب أى ظرف طارئ، سيتم إجراء تصويت بعد فحص كافة التقارير، وذلك لحسم مصير استمرار فيتوريا مع المنتخب من عدمه".

وتابع شوبير، لا تزال هناك أصوات داعمة فى مجلس الجبلاية لاستمرار فيتوريا، ولو كنت عضواً بالمجلس حالياً كنت سوف أمتنع عن التصويت لأنها محصلة بعضها، ولو استقروا على رحيل فيتوريا سيتم تفويض حازم إمام للتفاوض مع المدرب البرتغالى بشأن الشرط الجزائى".

"ولو تم الاستقرار على بقاء فيتوريا سيتم التفاوض معه على تخفيض راتبه وتغيير مساعديه الأجانب واستبدالهم بمصريين".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا مهما اليوم، الأحد، لمناقشة تقرير البرتغالى

روى فيتوريا

المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وأصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه، "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.

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كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي

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وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.