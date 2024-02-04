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روان العربى تودع بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش من نصف النهائى

2/4/2024 4:25:05 AM
(MENAFN- Youm7) ودعت روان العرب ، لاعبة وادي دجلة، بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.



وخسرت روان العربي في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-6, 11-9.



وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 6 لاعبات وهن: ندين شاهين هيا علي، مريم متولي، كنزي أيمن، فيروز أبو الخير، وروان العربي.



وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.












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