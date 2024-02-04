مصير أيمن أشرف يطارد محمود متولى فى الأهلى.. و48 ساعة حاسمة لمستقبل اللاعب

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير محمود متولى مدافع النادى الاهلى بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق برحيله عن القلعة الحمراء. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر طلب رحيل محمود متولى عن الأهلى بسبب كثرة إصاباته، وقال إن اللاعب أصبح يصدر طاقة سلبية فى الفريق، رغم أنه مقتنع تماماً بقدراته الفنية".

وأضاف شوبير، "الأهلى سيعيد سيناريو أيمن أشرف مع محمود متولى، اللاعب حالياً يكثف جهوده للتوصل لعرض خلال الـ48 ساعة المتبقية قبل غلق باب القيد الشتوى، وفى حال فشله سوف يستمر فى الأهلى".

وتابع شوبير، "محمود متولى قد يستمر مع الأهلى للتدريب فقط فى حال فشله فى إيجاد عرض للرحيل، ووقتها سيكون الأهلى ملزماً بتسديد راتبه وقيمة تعاقده المستمر مع القلعة الحمراء".

وعن ملف حراسة المرمى قال شوبير، "لن أتحدث فى ملف تدعيم الأهلى لمركز حراسة المرمى لأن الناس بتفهمنى غلط، وبتقول كلام عن لسانى محصلش، وعارف بردو لما اسكت هيقولوا عارف معلومات وساكت".

وعن تدعيمات الأهلى الأجنبية علق شوبير، "الأهلى حالياً لديه 5 لاعبين أجانب فوق السن بجانب لاعب فلسطينى لا يعامل معاملة الأجنبى، بجانب ثلاثى أجنبى تحت السن هم محمد الضاوى كريستو والثنائى الغانى الذى تم التعاقد معهما بالأمس، ويحق للاهلى اشراك 5 لاعبين أجانب فقط فى أرضية الملعب وفقاً للائحة".



