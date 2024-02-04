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إياد العسقلاني يجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل الانضمام لروستوف الروسي

2/4/2024 4:25:05 AM
(MENAFN- Youm7) اجتاز إياد العسقلاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي
الإسماعيلي ، الكشف الطبي في أبو ظبي استعدادا للانضمام لصفوف فريق روستوف الروسي. وأتم النادي الروسي تعاقده مع إياد خلال الأيام الماضية، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وينتظم اللاعب فى مران فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة، بعد نجاحه فى إنهاء فحوصات الكشف الطبي، على أن يرسل بعدها النادي الروسي قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي بعد الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.
وحسم روستوف الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت.

إياد العسقلانى

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.


وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.








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