حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- الرابع من فبراير

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1957 - إزالة سور الكويت الثالث لفسح المجال أمام الامتداد العمراني حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1920.

1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة السادسة بتاريخ الكويت وضمت 13 وزيرا وترأسها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

1995 - وفاة الأديب والمؤرخ عبدالله الحاتم عن عمر ناهز 79 عاما وكان رئيسا لتحرير مجلة (البيان) التي تصدرها رابطة الأدباء وصاحب امتياز ورئيس تحرير مجلة (الفكاهة الكويتية).

2013 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك في منطقة الصباح الصحية.

2018 - شركة نفط الكويت تدشن محطة تعزيز الغاز رقم (171) بغية تعظيم القيمة المضافة من الغاز المنتج محليا وتقليل حرق الغاز الناتج عن التوقفات الاضطرارية.

2021 - شركة نفط الكويت تعلن خفض نسب حرق الغاز الطبيعي إلى أقل من واحد بالمئة عبر الاستغلال الأمثل للمواد الهيدروكربونية وفق معايير الصحة والسلامة البيئية والعالمية وهو ما وصفته بأنه إنجاز عالمي جديد لها.

2021 - الشبكة الكويتية لرصد الزلازل ترصد زلزالا بقوة ثلاث درجات على مقياس (ريختر) في منطقة المناقيش جنوبي غرب الكويت. (النهاية)