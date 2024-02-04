حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- الرابع من فبراير
-------
1957 - إزالة سور الكويت الثالث لفسح المجال أمام الامتداد العمراني حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1920.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة السادسة بتاريخ الكويت وضمت 13 وزيرا وترأسها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1995 - وفاة الأديب والمؤرخ عبدالله الحاتم عن عمر ناهز 79 عاما وكان رئيسا لتحرير مجلة (البيان) التي تصدرها رابطة الأدباء وصاحب امتياز ورئيس تحرير مجلة (الفكاهة الكويتية).
2013 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك في منطقة الصباح الصحية.
2018 - شركة نفط الكويت تدشن محطة تعزيز الغاز رقم (171) بغية تعظيم القيمة المضافة من الغاز المنتج محليا وتقليل حرق الغاز الناتج عن التوقفات الاضطرارية.
2021 - شركة نفط الكويت تعلن خفض نسب حرق الغاز الطبيعي إلى أقل من واحد بالمئة عبر الاستغلال الأمثل للمواد الهيدروكربونية وفق معايير الصحة والسلامة البيئية والعالمية وهو ما وصفته بأنه إنجاز عالمي جديد لها.
2021 - الشبكة الكويتية لرصد الزلازل ترصد زلزالا بقوة ثلاث درجات على مقياس (ريختر) في منطقة المناقيش جنوبي غرب الكويت. (النهاية)
MENAFN04022024000071011013ID1107806947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.