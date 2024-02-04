الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 331ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد إلى مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 388ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 355ر0 دينار والين الياباني إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / م غ ع
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