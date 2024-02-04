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المستشفى الأميري: إجراء 270 ألف فحص أشعة بمختلف تخصصاتها خلال العام 2023

2/4/2024 4:25:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- كشف المستشفى الأميري عن إجرائه 270 ألف فحص أشعة بمختلف تخصصاتها خلال العام 2023 بزيادة 20 ألفا عن العام 2022 الذي سجل 250 ألف فحص.
وأكدت رئيسة قسم الأشعة في المستشفى الدكتورة أسماء الفيلكاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد على جهود وزارة الصحة للارتقاء بكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأنها لا تدخر جهدا في توفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لتطوير قطاع الأشعة.
وشددت الفيلكاوي على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالعديد من التخصصات الطبية المختلفة ومن بينها الأشعة التشخيصية موضحة أن الأطباء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التشخيص يحققون نتائج أفضل من حيث دقة وسرعة التشخيص.
ولفتت بهذا الشأن إلى انطلاق المؤتمر السنوي للأشعة التخصصية يوم الخميس المقبل بعنوان (أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية) لتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم والنظريات الحديثة في تشخيص أمراض القلب والجهاز الهضمي.
وذكرت أن المؤتمر الذي سيقام برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على مدى ثلاثة أيام يناقش العديد من المحاور وتتخلله ست ورش عمل إلى جانب عدد من المحاضرات التفاعلية التي تقام قبل يوم من افتتاح المؤتمر.
وبينت أن ورش العمل تضم ورشة حول أشعة الثدي وورشتين لسونار الأوعية الدموية للدماغ للأطفال والبالغين إضافة إلى ورش عمل خاصة بفنيي الأشعة حول أحدث الأبحاث والمستجدات في مجالات الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والثدي.
وقالت الفيلكاوي إن المؤتمر سيشهد أيضا محاضرة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه وتطوره في مجال الأشعة وتدريب الأطباء والفنيين عليه والتعرف على كيفية الاستفادة منه في تسريع وتقصير مدة الفحوصات وتقليل نسب الأخطاء والتعرض للإشعاع.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة خبراء واستشاريين بمجال الأشعة التشخيصية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية ويتبع المؤتمر برنامج التعليم الطبي المستمر ويمنح الأطباء المشاركين 19 نقطة من مركز الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز). (النهاية)

م ر ف / م غ ع




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