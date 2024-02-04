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القيادة المركزية الامريكية تعلن تدمير صاروخ (كروز) مضاد للسفن في اليمن

2/4/2024 4:25:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 2 (كونا) -– ذكرت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاحد أن الجيش الأمريكي دمر صاروخا من طراز (كروز) مضاد للسفن في اليمن.
وأضافت (سنتكوم) في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أنه "في حوالي الساعة 00ر4 صباحا (بتوقيت صنعاء) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دفاعا عن النفس ودمرت صاروخا مضادا للسفن من طراز (كروز) كان معدا للاطلاق من قبل ميليشيات (الحوثي) ضد السفن في البحر الأحمر".
وأشارت إلى أن البحرية الامريكية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات (الحوثي) في اليمن وقررت أنه يمثل "تهديدا وشيكا" لقطع البحرية الامريكية والسفن التجارية في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن قد أعلن في بيان يوم أمس السبت أن "قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذت ضربات إضافية ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات (الحوثي) في اليمن".
وأوضح أن "هذه الضربات تهدف إلى زيادة تعطيل وتقليص قدرات ميليشيات (الحوثي) على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني".
وأشار الى أن "الغارات استهدفت 13 موقعا مرتبطا بمنشآت تخزين الأسلحة التابعة لميليشيات (الحوثي) وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات".
وأكد اوستن أن "هذا الاجراء يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيستمرون في تحمل المزيد من العواقب إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية على السفن والسفن البحرية الدولية".
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.(النهاية)

ا م م / ف ل ا



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