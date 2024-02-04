القيادة المركزية الامريكية تعلن تدمير صاروخ (كروز) مضاد للسفن في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 2 (كونا) -– ذكرت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاحد أن الجيش الأمريكي دمر صاروخا من طراز (كروز) مضاد للسفن في اليمن.
وأضافت (سنتكوم) في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أنه "في حوالي الساعة 00ر4 صباحا (بتوقيت صنعاء) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دفاعا عن النفس ودمرت صاروخا مضادا للسفن من طراز (كروز) كان معدا للاطلاق من قبل ميليشيات (الحوثي) ضد السفن في البحر الأحمر".
وأشارت إلى أن البحرية الامريكية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات (الحوثي) في اليمن وقررت أنه يمثل "تهديدا وشيكا" لقطع البحرية الامريكية والسفن التجارية في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن قد أعلن في بيان يوم أمس السبت أن "قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذت ضربات إضافية ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات (الحوثي) في اليمن".
وأوضح أن "هذه الضربات تهدف إلى زيادة تعطيل وتقليص قدرات ميليشيات (الحوثي) على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني".
وأشار الى أن "الغارات استهدفت 13 موقعا مرتبطا بمنشآت تخزين الأسلحة التابعة لميليشيات (الحوثي) وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات".
وأكد اوستن أن "هذا الاجراء يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيستمرون في تحمل المزيد من العواقب إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية على السفن والسفن البحرية الدولية".
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.(النهاية)
ا م م / ف ل ا
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