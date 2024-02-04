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أسعار الذهب تستقر عند 2 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

2/4/2024 4:25:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2039 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.
وقال تقرير صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب لم يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية حول الوظائف الأمريكية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 353 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي أي اكثر من الزيادة البالغة 333 ألف وظيفة في ديسمبر 2023.
وأضاف التقرير أن عملية خلق الوظائف في الاقتصاد الأمريكي فاقت تقديرات السوق بزيادة قدرها 180 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 7ر3 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة عند 8ر3 بالمئة مؤكدا أن زيادة التوظيف تعني ارتفاع الثقة بالاقتصاد الأمريكي بالتالي تقليل الاستثمار في الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة والتي تقيس الطلب في السوق كشفت أن عام 2023 شهد طلبا قياسيا للذهب بلغ 4899 طنا مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية حول العالم والنشاط في أسواق
موازية للبورصات العالمية.
وأوضح أن العوامل الرئيسية الكامنة وراء زيادة الطلب على الذهب هي الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية بعد الارتفاعات المستمرة منذ سنتين ونصف السنة والمخاوف من وجود ركود في الاقتصاد الأمريكي علاوة على زيادة التوترات الجيوسياسية في أماكن عدة من العالم لاسيما الحرب المستمرة في أوكرانيا والحرب الصهيونية على قطاع غزة وما تبعه من عمليات عسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وبين أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر (تسليم أبريل المقبل) بلغت 2055 دولارا للأونصة ما يعني استمرار الطلب خلال الفترة المقبلة مع زيادة في المشتريات من البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 46ر20 دينار (نحو 40ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 66ر18 دينار (نحو 9ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 269 دينارا (نحو 820 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / م ن ف




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