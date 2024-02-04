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مركز العجيري العلمي: استمرار البرودة مع دخول (العقارب) آخر مواسم فصل الشتاء 10 الحالي

2/4/2024 4:24:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إنه بدءا من العاشر من شهر فبراير الحالي يدخل آخر موسم من مواسم فصل الشتاء والمعروف باسم (العقارب) ويستمر 26 يوما ويستمر فيه الشعور بالبرودة.
وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (العقارب) يعد ثالث مواسم فصل الشتاء في الكويت ويتكون من ثلاثة أجزاء هي (عقرب السم) و(عقرب الدم) و(عقرب الدسم) ويعتبر هذا الموسم المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع.
وأضاف أن الجزء الأول لهذا الموسم يسمى (عقرب السم) الذي يبدأ في العاشر من فبراير الحالي وتتميز فترته من فصل الشتاء بالبرودة النسبية لاسيما في المناطق المكشوفة والصحراوية.
وذكر أن الطقس خلال موسم (العقارب) يكون متقلبا بين البرودة والدفء النسبي إذ يعتبر من المواسم الانتقالية التي تتغير الأجواء فيها من البرودة إلى الدفء وبداية الاعتدال لينتهي موسم الشتاء الفعلي مع نهايته.
وأشار المركز في سياق متصل إلى أن دخول موسم (العقارب) يصادف ظاهرة فلكية مرتبطة بظهور القمر في حالة (الحضيض) وهي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي بالتالي يمكن رؤيته في أكبر حجم له من الأرض.(النهاية)

م ف / م ن م




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