ذكرى مرور 99 عامًا على ميلاد الكاتب سعد الدين وهبة.. صاحب البصمات التى لا تنسى

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الأحد الـ4 من فبراير مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة ، الذى رحل عن عالمنا يوم 11 نوفمبر عام 1997، مخلفًا وراءه إرثًا كبيرًا من الأعمال التي شهدت بصمته الكبيرة، ما بين سينما ودراما مسرح.

ولد سعد الدين وهبة في 4 فبراير عام 1925 أي قبل 99 عام، وذلك فى إحدى القرى التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية وربما لا يعلم كثيرون أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1949، وترك العمل بالبوليس وهو على رتبة رائد، ثم عمل بعد ذلك صحفيا في جريدة الجمهورية قبل التحاقه كموظف فى وزارة الثقافة.

إرث سعد الدين وهبة المسرحى

أبرز أعماله المسرحية "السبنسة، المحروسة 1961، كفر البطيخ 1962، البنية 1963، كوبرة الناموس 1964، سكة السلامة 1965، المسامير 1968، يا سلام سلم الحيطة بتتكلم 1971، والأستاذ 1969 لكنها لم تعرض إلا سنة 1981"، إلى جانب مسرحياته العديدة التى كان يعرضها التليفزيون.

كما اشتهر بكتابة سيناريوهات لأبرز الأعمال منها "زقاق المدق"و"أدهم الشرقاوى" و"الحرام" و"مراتى مدير عام" و"الزوجة الثانية" و"أرض النفاق" و"أريد حلا".