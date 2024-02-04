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ذكرى رحيل مجدى وهبة.. شارك عادل إمام ومحمود عبد العزيز في أعمالهما

2/4/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم الأحد الـ 4 من فبراير مع ذكرى رحيل الفنان مجدى وهب ،
الذى رحل عن عالمنا مخلفًا وراءه مسيرة كبيرة من الأعمال، اشتهر في أغلبها بأدوار الشر، وخلال التقرير التالي نرصد أهم أعماله.

دوره في فيلم حنفى الأبهة حينما لعب دور "خيرى" زعيم العصابة الذي يواجه حنفى الأبهة، كما قدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، الأخرى غير حنفى الأبهة، منها "الوحل"، "ثرثرة فوق النيل"، "بذور الشيطان"، "ضربة شمس"، "أبناء وقتلة" الذى شهد صراعه مع محمود عبد العزيز.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية فقد شارك بـ "الكعبة المشرفة"، و"عطش السنين "رقيب لا ينام"، "هند والدكتور نعمان" عمرو بن العاص، "هاربات من الماضى"، وشارك أيضا فى مسرحيات "تزوير فى أوراق عاطفية"، "الخوافين"، "وش السعد".

مجدى وهبة ورغم مسيرته الكبيرة إلا أنه توفى فجأة وهو فى سن صغيرة، حيث لم يكن أتم الـ50 عاما من عمره بعد، ولكنه ترك وراءه مسيرة فنية هائلة منوعة ما بين السينما والدراما والمسرح.








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