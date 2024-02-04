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براد بيت يقترب من تعاون جديد مع كوينتين تارانتينو على فيلم The Movie Critic

2/4/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض النجم العالمي براد بيت ، محادثات ومفاوضات الفترة الحالية لبطولة فيلم المخرج العالمي كوينتين تارانتيو الجديد الذى يأتي بعنوان The Movie Critic، وهو العمل العاشر والأخير للمخرج.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن فيلم تارانتينو الجديد التزم الصمت خلال الأشهر الماضية ولم يعلن عن تفاصيل الفيلم الجديد المرجح ان تدور احداثه في سبعينيات القرن الماضي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشاع أنه مستوحى من حياة الكاتبة الراحلة في مجلة نيويوركر "بولين كايل"، والتي كانت واحدة من أكثر نقاد السينما تأثيرًا في عصرها.

ومن المقرر أن يقضي "بيت" فترة من العام الحالي في تصوير فيلم formula One لمخرج العمل الشهير Top Gun: Maverick جوزيف كوسينسكي، والذى يلعب فيه دور سائق مخضرم يخرج من التقاعد للتنافس جنبًا إلى جنب مع متسابق مبتدئ وعمالقة في تلك الرياضة.

سبق أن عمل بيت وتارانتينو معًا في فيلم Inglourious Basterds عام 2009 وفيلمOnce Upon a Time... in Hollywood لعام 2019، والذي حصل بيت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، كما حقق الفيلم الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي، إيرادات في شباك التذاكر بـ 377 مليون دولار عالميًا.

وكان قد أعرب تارانتينو عن نيته التقاعد من صناعة الأفلام بعد فيلمه العاشر، ظهر لأول مرة في دراما الجريمة المستقلة "Reservoir Dogs" عام 1992، وبعده فيلم "Pulp Fiction" الحائز على السعفة الذهبية عام 1994، كما أخرج تارانتينو أفلام " Jackie Brown" و" Kill Bill: Volume 1" و" Kill Bill: Volume 2" و" Death Proof" و" Django Unchained" وفيلم The Hateful Eight.







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