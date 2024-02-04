سينما وتليفزيون وإذاعة.. أنف وثلاث عيون تلهم المبدعين على مدار 55 عامًا

MENAFN - Youm7) يهتم الكثير من الفنانين والمخرجين والمؤلفين بتقديم أعمال فنية تحقق نجاحًا إما في إيرادات شباك التذاكر، وإما النجاح الجماهيري من خلال شاشة التليفزيون، فيسعى المبدعون بنسبة كبيرة لتقديم أعمالاً مستوحاة من روايات لكبار الأدباء، ومن بين هؤلاء الأدباء هو الراحل إحسان عبد القدوس الذى قدم الكثير من الروايات التي تم تحويلها إلى أعمال فنية لأكثر من مرة عبر التاريخ ومن بينهما رواية أنف وثلاث عيون .

"أنف وثلاث عيون" اسم رواية للراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في الأعمال الفنية على مدار 55 عامًا سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو السينما، قدمها كبار النجوم والتحق به مؤخرًا الفنان ظافر العابدين بعد طرح فيلمه بنفس عنوان الرواية لينافس في موسم منتصف العام السينمائي، وقد تم تقديم هذه الرواية عدة مرات سابقة وهو ما نذكره خلال هذا التقرير.

في الإذاعة بطولة عمر الشريف ونادية لطفي وسميرة أحمد

كانت البداية من خلال مسلسل إذاعى حمل اسم "أنف وثلاث عيون" وتم تقديمه عام 1969، وقام ببطولته كل من عمر الشريف، نادية لطفي، سميرة أحمد، محسن سرحان، عباس فارس، عقيلة راتب، معالجة أحمد صالح، إخراج محمد علوان.

في السينما بطولة محمود ياسين وماجدة ونجلاء فتحي وميرفت أمين

بعد مرور 3 سنوات من تقديمها في الإذاعة، تم تقديم فيلم "أنف وثلاث عيون" عام 1972، من بطولة محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدى أحمد، سيناريو وحوار مصطفى كامل، وإخراج حسين كمال.

في التليفزيون بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي

بعد 8 سنوات من تقديم الرواية في السينما، تم تقديمها في مسلسل تليفزيوني يحمل اسم الرواية، عام 1980، وقام ببطولته كمال الشناوي، يسرا، ليلى علوى، ماجدة الخطيب، حسن مصطفي، سيناريو وحوار أحمد الخطيب، وإخراج نور الدمرداش.

في السينما برؤية مختلفة بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك

بعد مرور 44 عام من تقديم الرواية في الدراما، تم تقديم العمل في السينما مرة أخرى في عام 2024 ولكن برؤية جديدة وحمل الفيلم نفس اسم الرواية، وقام ببطولة الفيلم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمي أبو ضيف، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.