من فارس بلا جواد إلى مليحة.. كيف تضامنت الدراما والسينما مع فلسطين؟

MENAFN - Youm7) ما إن تم الإعلان عن تواجد مسلسل درامى يتطرق للقضية الفلسطينية في دراما رمضان واستعاد الكثيرون من محبى الدراما الكثير من الأعمال المميزة فى تاريخ الفن المصري التي نجحت من المحيط للخليج وناصرت القضية الفلسطينية ودعمتها بقوة.

وذلك على صعيد السينما والدراما، بأعمال مهمة حققت نجاحاً لافت وتضامنت مع الشعب الفلسطيني بقوة من خلال أحداثها، وهو ما جعل مشاهد تلك الأعمال عالقة فى الأذهان حتى الآن.

مسلسل "فارس بلا جواد"

أحد أهم الأعمال التى تطرقت للقضية الفلسطينية من جذورها، بعدما استطاع الفنان محمد صبحى التطرق بقوة لأمور كثيرة أثرت في جيل كامل ازداد وعيه أثناء مشاهدة المسلسل بعدما علم بأمور مثل بروتوكولات حكام صهيون، وغيرها من الأمور التي تفضح المخطط الصهيوني إزاء المنطقة العربية برمتها.





مشهد مسلسل حالة خاصة يدعم فلسطين على طريقته والشال الفلسطينى فى زينهم

ولم يكن الحاضر منفصلاً عن المستقبل، فقد تضمنت الأعمال الدرامية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إشارة إلى فلسطين تضامناً مع أهالى غزة، وظهر فى مسلسل "زينهم" الشيخ حسنى وهو يضع على كتفيه الشال الفلسطيني، وفى مسلسل "حالة خاصة"، ظهرت شخصية باسم "رام الله"، والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وتحمل بيدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين، وتبحث بإحدى المكتبات عن كتاب عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الأردني، فلسطينى الأصل إبراهيم نصر الله.

وهو ما دفع الشاعر الكبير والروائى،



إبراهيم نصر الله ، للإشادة بالعمل حيث كتب على موقع "X"، تويتر سابقاً، منشور " حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة، وهو من الروايات فى سلسلة الملهاة الفلسطينية والمكونة من ثمانى روايات عن القضية الفلسطينية".





فيلم "باب الشمس"

وفى السينما يأتي أحد أبرز أفلام المخرج يسرى نصر الله الذى قدم خلاله ملحمة فازت بجوائز عديدة بالمهرجانات الفنية، وذلك بعدما أظهر المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات.





فيلم "السفارة فى العمارة"

البداية من فيلم السفارة في العمارة للزعيم عادل إمام، ورغم أنه كوميدي ومليىء بالمواقف الكوميدية إلا أنه كان يناقش كعادة أفلام الزعيم القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد، ممن لم يتقبلوا الجيرة للسفارة الإسرائيلية بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، كما رفض ذلك بالقوة ما جعله يٌعتبر بطلاً قومياً، كما ظهر خلال العمل موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.





"رأفت الهجان" و"دموع فى عيون وقحة"

نعود للدراما التليفزيونية وتلك المرة مع أهم المسلسلات ذات التأثير الكبير في الوطن العربى، والتي تطرقت للنكسة وانتصار 73 ولم تكن منفصلة عما يحصل في فلسطين، والحركة الصهيونية، والصراع على فلسطين.

وكان وقع اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النجم

دياب

ليقدم بطولة مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .