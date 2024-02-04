طريقة عمل سلطة التبولة بالعدس.. لذيذة ومغذية

MENAFN - Youm7) تختلف أنواع السلطات في مكوناتها ونكهاتها ولكن يعتبر طبق السلطة من أهم الأساسيات على سفرة الطعام، حيث يحتوى طبق السلطة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وتعتبر سلطة تبولة العدس من الأطباق المليئة بالنكهات المختلفة والمغذية كما أن طريقتها بسيطة وغير مكلفة، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل سلطة تبولة العدس وفقًا لما ذكره موقع silkroadrecipes

مكونات سلطة تبولة العدس

1 كوب عدس بنى

2 1/2

كوب ماء

طماطم

بصل أخضر مقطع

حزمة بقدونس

1/4 كوب أوراق نعناع مفرومة ناعماً

1/2 كوب زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة سماق

طريقة التحضير

-نغسل العدس تحت الماء البارد في قدر متوسطة الحجم.



-يغلى العدس مع 2 1⁄2 كوب ماء ثم نغطيه مع خفض الحرارة إلى درجة منخفضة واتركيه على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح طريًا.



-يصفى ويشطف بالماء البارد حتى يبرد العدس.

-باستخدام سكين حاد، قومي بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

- يفرم الكراث والثوم فرماً ناعماً، ويضافا إلى الوعاء.

- باستخدام نصف حزمة من البقدونس في المرة الواحدة، قومي بتقطيع نصف السيقان وتخلصي منها، قطعى أوراق البقدونس والسيقان جيدًا ، مرريها مرة أخرى لتقطيعها بأقصى قدر ممكن و أضيفي إلى الوعاء وكرري ذلك مع البقدونس المتبقي.

- افصلي أوراق النعناع عن سيقانها وتخلصي من السيقان، قومي بتكديس أوراق النعناع، ​​عدة مرات في كل مرة، وقطعيها جيدًا مثل البقدونس أضيفيها إلى الوعاء وكررى ذلك مع أوراق النعناع المتبقية.

- أضيفي العدس وعصير الليمون وزيت الزيتون والبهارات والملح والفلفل الأسود والسماق الاختياري إلى الوعاء استخدمي ملاعق كبيرة لتقليب جميع المكونات برفق ودمجها.

-تذوقي النكهة، وتبليها بالملح إذا لزم الأمر، ثم غطي الوعاء بغطاء بلاستيكي واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

-يقلب ويقدم الطبق بجانب بعض رقائق البطاطس أو الخبز المحمص.



