طريقة عمل سلطة التبولة بالعدس.. لذيذة ومغذية

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- Youm7) تختلف أنواع السلطات في مكوناتها ونكهاتها ولكن يعتبر طبق السلطة من أهم الأساسيات على سفرة الطعام، حيث يحتوى طبق السلطة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.
وتعتبر سلطة تبولة العدس من الأطباق المليئة بالنكهات المختلفة والمغذية كما أن طريقتها بسيطة وغير مكلفة، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل سلطة تبولة العدس وفقًا لما ذكره موقع silkroadrecipes
مكونات سلطة تبولة العدس
1 كوب عدس بنى
2 1/2
كوب ماء
طماطم
بصل أخضر مقطع
حزمة بقدونس
1/4 كوب أوراق نعناع مفرومة ناعماً
1/2 كوب زيت زيتون
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/2 ملعقة صغيرة سماق
طريقة التحضير
-نغسل العدس تحت الماء البارد في قدر متوسطة الحجم.
-يغلى العدس مع 2 1⁄2 كوب ماء ثم نغطيه مع خفض الحرارة إلى درجة منخفضة واتركيه على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح طريًا.
-يصفى ويشطف بالماء البارد حتى يبرد العدس.
-باستخدام سكين حاد، قومي بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.
- يفرم الكراث والثوم فرماً ناعماً، ويضافا إلى الوعاء.
- باستخدام نصف حزمة من البقدونس في المرة الواحدة، قومي بتقطيع نصف السيقان وتخلصي منها، قطعى أوراق البقدونس والسيقان جيدًا ، مرريها مرة أخرى لتقطيعها بأقصى قدر ممكن و أضيفي إلى الوعاء وكرري ذلك مع البقدونس المتبقي.
- افصلي أوراق النعناع عن سيقانها وتخلصي من السيقان، قومي بتكديس أوراق النعناع، عدة مرات في كل مرة، وقطعيها جيدًا مثل البقدونس أضيفيها إلى الوعاء وكررى ذلك مع أوراق النعناع المتبقية.
- أضيفي العدس وعصير الليمون وزيت الزيتون والبهارات والملح والفلفل الأسود والسماق الاختياري إلى الوعاء استخدمي ملاعق كبيرة لتقليب جميع المكونات برفق ودمجها.
-تذوقي النكهة، وتبليها بالملح إذا لزم الأمر، ثم غطي الوعاء بغطاء بلاستيكي واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
-يقلب ويقدم الطبق بجانب بعض رقائق البطاطس أو الخبز المحمص.
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