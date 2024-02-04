ذكرى وفاة نادية لطفى.. وصفات طبيعية للشعر الأصفر عشان تبقى زى شقراء السينما

MENAFN - Youm7) تحل اليوم 4 فبراير ذكرى وفاة الجميلة الفنانة نادية لطفى التى تعد واحدة من أجمل الفنانات العربيات، وتركت الفنانة العديد من الأفلامالتي أثرت السينما المصرية، لقبت نادية لطفى بالعديد من الألقاب منها "شقراء السينما" المصرية نسبة لشعرها الأصفر الذهبى"البلوند"، حيث كان لون شعرها حُلم العديد من فتات جليها.. فى السطور التالية 5 وصفات طبيعة الشعر الأسود وتحوله إلى اللون البلوند بطرق طبيعية جدًا.







يمكنك استخدام المكونات التالية لتحقيق بعض اللمسات البلوند الطبيعية:





1. عصير الليمون:

عليكى بعصر ليمونة واحدة وامزج عصيرها مع كمية متساوية من الماء. قومي برش هذا الخليط على شعرك واجلسي تحت أشعة الشمس لمدة 30-45 دقيقة. يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي ويمكن أن يساعد فى تحقيق بعض اللون البلوندي الفاتح.





2. الشاي الأسود:

احضري كوبًا من الشاي الأسود القوي واتركيه يبرد. بعد غسل شعرك بالشامبو، صبي الشاي الأسود على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. الشاي الأسود يمنح الشعر لونًا بنيًا فاتحًا ويعزز البلوند.





3. العسل والخل:

امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من خل التفاح. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. هذا القناع يعمل على تفتيح الشعر وإضفاء لون بلوندي طبيعي.





4. روزماري والشمندر:

اعد تحضير تحلية من ملعقة كبيرة من روزماري المجفف وملعقة كبيرة من الشمندر المجفف وكوب من الماء المغلي. قومي بترك الخليط يغلي لمدة 30 دقيقة، ثم صفي السائل واتركيه يبرد. قومي بشطف شعرك بهذا الخليط بعد غسله بالشامبو. يساعد هذا الشطف على إضفاء لون بلوندي طبيعي وتألق للشعر.





5. القرفة والعسل:

امزجي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل حتى تتكون عجينة. ضعي العجينة على شعرك واتركيها لمدة ساعتين قبل غسلها بالماء الفاتر. هذا القناع يمكن أن يساعد في تفتيح الشعر وإضفاء لمسة بلوند طبيعي.





هذه الوصفات الطبيعية قد تساعد في تحقيق بعض التغييرات البلوند في الشعر، ولكن يجب أن تتوقعي نتائج طفيفة وتكرار استخدامها للحصول على النتائج المرجوة. كما يجب أن تكوني حذرة وتجربي هذه الوصفات على شعرك في منطقة صغيرة قبل استخدامها على كامل الشعر للتأكد من عدم وجود أي رد فعل سلبي أو تهيج. قد يكون من الأفضل استشارة مصفف شعر محترف قبل تجربة أي صبغة طبيعية للشعر البلوند.



















