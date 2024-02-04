ذكرى وفاة نادية لطفى.. وصفات طبيعية للشعر الأصفر عشان تبقى زى شقراء السينما

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم 4 فبراير ذكرى وفاة الجميلة الفنانة نادية لطفى التى تعد واحدة من أجمل الفنانات العربيات، وتركت الفنانة العديد من الأفلام
التي أثرت السينما المصرية، لقبت نادية لطفى بالعديد من الألقاب منها "شقراء السينما" المصرية نسبة لشعرها الأصفر الذهبى"البلوند"، حيث كان لون شعرها حُلم العديد من فتات جليها.. فى السطور التالية 5 وصفات طبيعة الشعر الأسود وتحوله إلى اللون البلوند بطرق طبيعية جدًا.
يمكنك استخدام المكونات التالية لتحقيق بعض اللمسات البلوند الطبيعية:
1. عصير الليمون:
عليكى بعصر ليمونة واحدة وامزج عصيرها مع كمية متساوية من الماء. قومي برش هذا الخليط على شعرك واجلسي تحت أشعة الشمس لمدة 30-45 دقيقة. يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي ويمكن أن يساعد فى تحقيق بعض اللون البلوندي الفاتح.
2. الشاي الأسود:
احضري كوبًا من الشاي الأسود القوي واتركيه يبرد. بعد غسل شعرك بالشامبو، صبي الشاي الأسود على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. الشاي الأسود يمنح الشعر لونًا بنيًا فاتحًا ويعزز البلوند.
3. العسل والخل:
امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من خل التفاح. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. هذا القناع يعمل على تفتيح الشعر وإضفاء لون بلوندي طبيعي.
4. روزماري والشمندر:
اعد تحضير تحلية من ملعقة كبيرة من روزماري المجفف وملعقة كبيرة من الشمندر المجفف وكوب من الماء المغلي. قومي بترك الخليط يغلي لمدة 30 دقيقة، ثم صفي السائل واتركيه يبرد. قومي بشطف شعرك بهذا الخليط بعد غسله بالشامبو. يساعد هذا الشطف على إضفاء لون بلوندي طبيعي وتألق للشعر.
5. القرفة والعسل:
امزجي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل حتى تتكون عجينة. ضعي العجينة على شعرك واتركيها لمدة ساعتين قبل غسلها بالماء الفاتر. هذا القناع يمكن أن يساعد في تفتيح الشعر وإضفاء لمسة بلوند طبيعي.
هذه الوصفات الطبيعية قد تساعد في تحقيق بعض التغييرات البلوند في الشعر، ولكن يجب أن تتوقعي نتائج طفيفة وتكرار استخدامها للحصول على النتائج المرجوة. كما يجب أن تكوني حذرة وتجربي هذه الوصفات على شعرك في منطقة صغيرة قبل استخدامها على كامل الشعر للتأكد من عدم وجود أي رد فعل سلبي أو تهيج. قد يكون من الأفضل استشارة مصفف شعر محترف قبل تجربة أي صبغة طبيعية للشعر البلوند.
MENAFN04022024000132011024ID1107806931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.