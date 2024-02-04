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رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى جولة تفقدية لمركز كبار ومتوسطى الممولين وجه قبلى

2/4/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Youm7) رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

- مصلحة الضرائب حريصة على الالتزام بتطبيق التعليمات التنفيذية بشكل سليم

- اهتمام وزير المالية بتطوير المراكز الضريبية

- تذليل المعوقات أولوية لتحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة




قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال جولتها التفقدية بمحافظة الغردقة لكل من مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي ومأمورية الغردقة دخل وقيمة مضافة على حرصها على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع لهم والنزول إلى المواقع التنفيذية لمتابعة سير العمل على ارض الواقع، مؤكدة إن تطبيق التعليمات التنفيذية بالشكل السليم يساعد على تسهيل سير العمل، ويوطد علاقة الممول بالمصلحة لكي يؤتي موسم الإقرارات الضريبية ثماره مما يدعم الموازنة العامة للدولة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



وأكدت رشا عبد العال أن وزارة المالية تولي اهتمام بكافة أوجه التطوير والميكنة لظهور مصلحة الضرائب بالشكل الذي يليق بتاريخها وعراقتها فلا يمكن الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة وإهمال التطوير داخل المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية لكي تتمكن مصلحة الضرائب من تقديم خدمة أفضل للممول بمكان يليق بالعنصر الأساسي في تحقيق الحصيلة الضريبية.



وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية للدور الهام لموظفي المصلحة، وهو ما يقودنا لعمل العديد من الزيارات الميدانية لمقابلتهم والاستماع للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل وإيجاد حلول لها لتوفير بيئة عمل مستقرة تحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنهاء موسم الإقرارات بحصيلة ضريبية غير مسبوقة.



وتم خلال الجولة تفقد كافة إدارات الحصر والفحص ومكتب خدمه العملاء، وكسب العمل، ورد الضريبة والحجز ،والتحصيل، والقضايا، ومساعدة المسجلين، والادارة العامة للدين، ومكافحة التهرب الضريبي.



ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك في هذه الجولة التفقدية
الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندسة سمر عبد المنعم على رئيس القطاع المالي والإداري، حسام يونس رئيس مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي.












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