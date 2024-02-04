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مؤلفات وصور الروائى العالمى نجيب محفوظ تزين معرض القاهرة للكتاب

2/4/2024 4:23:57 AM
(MENAFN- Youm7) يقدم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55 عددا كبيرا من مؤلفات الروائى العالمى
نجيب محفوظ حاصد جائزة نوبل للآدب، بإحدى المكتبات المشاركة فى المعرض، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.







نجيب محفوظ بمعرض الكتاب




وتتزين المكتبة بورتوريهات نجيب محفوظ المتنوعة، إضافة إلى العديد من عناوين كتبه منها: "ثرثرة فوق النيل، أفراح القبة، والحب فوق هضبة الهرم، والشيطان يعظ، ودنيا الله، واللص والكلاب، وعصر الحب، والباقى من الزمن ساعة، وحديث الصباح والسماء، وليالى ألف ليله، وأصداء السيرة الذاتية".




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ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).













كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.














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