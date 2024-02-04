أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية في اليوم الـ 11 للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الأحد 4 فبراير، فى الحادى عشر لاستقبال الجمهور، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
القاعة الرئيسية
"القاعة الرئيسية" بلازا 1، تقام ندوة "الاكتشافات الأثرية ودور المعهد الألماني في مصر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الشارونى داعما للموهوبين"، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ولقاء فكرى بعنوان "خريطة السكان في مصر إلى أين؟، في تمام الساعة السادسة مساء.
القاعة الدولية
وفى "القاعة الدولية" بلازا 2، تقام ندوة "مبدعون وجوائز" في تمام السعة الثانية عشر ظهرا، و"الطريق الحقيقى" في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، و"أدب أطفال إقليم السام" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ"، في تمام الساعة السادسة مساء.
الصالون الثقافى
وفى "الصالون الثقافي"، ندوة "دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"إميل حبيبى" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"الرواية النسوية العربية" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"الكاتب والراوئى عبد الفتاح الجمل" في تمام الساعة السادسة مساء.
المؤسسات الثقافية
وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.
العروض الفنية
ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).
كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
أنشطة الطفل 2
أنشطة الطفل
ديوان الشعر
فكر وابداع
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