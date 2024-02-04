أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية في اليوم الـ 11 للجمهور

MENAFN - Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الأحد 4 فبراير، فى الحادى عشر لاستقبال الجمهور، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.

القاعة الرئيسية





"القاعة الرئيسية" بلازا 1، تقام ندوة "الاكتشافات الأثرية ودور المعهد الألماني في مصر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الشارونى داعما للموهوبين"، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ولقاء فكرى بعنوان "خريطة السكان في مصر إلى أين؟، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاعة الدولية





وفى "القاعة الدولية" بلازا 2، تقام ندوة "مبدعون وجوائز" في تمام السعة الثانية عشر ظهرا، و"الطريق الحقيقى" في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، و"أدب أطفال إقليم السام" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ"، في تمام الساعة السادسة مساء.

الصالون الثقافى





وفى "الصالون الثقافي"، ندوة "دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"إميل حبيبى" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"الرواية النسوية العربية" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"الكاتب والراوئى عبد الفتاح الجمل" في تمام الساعة السادسة مساء.

المؤسسات الثقافية





وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

العروض الفنية





ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).





كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

أنشطة الطفل 2





أنشطة الطفل





ديوان الشعر





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