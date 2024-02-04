معرض الكتاب يستقبل زواره من كبار السن والشباب والأسر فى يومه الـ11

MENAFN - Youm7) حرص عدد كبير من الأسر والشباب وكبار السن على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك فى يومه الحادي عشر، لاستقبال الجمهور، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتي يوم 6 فبراير المقبل. وحرصت رجال الأمن والشرطة على تأمين جميع البوابات من الداخل والخارج.

يذكر أن عدد زائرى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، تجاوز

3,808,624 زائرًا، حتى الآن.

تقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

من المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.







