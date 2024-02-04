جوجل توفر مفاتيح المرور على هواتف بكسل.. ما هي وكيفية ترقيتها

MENAFN - Youm7) تقدم شركة جوجل مفاتيح المرور على هواتف بكسل الذكية، وتعد هذه الخطوة بديلاً أكثر أمانًا وملاءمة لكلمات المرور التقليدية، بهدف تعزيز أمان المستخدم وخصوصيته.

ما هي مفاتيح المرور

تعد مفاتيح المرور أكثر أمانًا لأنها توفر مصادقة فريدة للحساب ومقاومة للتهديدات عبر الإنترنت مثل التصيد الاحتيالي، كما لا تتطلب حفظًا من المستخدمين وتوفر تكاملًا سريعًا مع طرق إلغاء قفل الجهاز مثل التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع.

وتعمل جوجل بنشاط على الترويج لاعتماد مفاتيح المرور من خلال دمج الدعم لمفاتيح المرور عبر منصاتها مثل أندرويد وكروم، ومن خلال جعل مفاتيح المرور خيارًا افتراضيًا لحسابات جوجل الشخصية، حيث تعاونت مع شركاء الصناعة وتهدف إلى توسيع نطاق توفر مفتاح المرور على مواقع الويب والتطبيقات المختلفة.

كيفية الترقية

يمكن الوصول إلى ميزة ترقية مفتاح المرور حاليًا على هواتف بكسل بدءًا من Pixel 5a فصاعدًا وأجهزة بكسل اللوحية، مع وجود خطط للتكامل في الأنظمة الأساسية الأخرى في المستقبل، حيث دخلت جوجل في شراكات مع العديد من الشركات العالمية لتبسيط تجربة ترقية مفتاح المرور للمستخدمين.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم حسابات على هذه الأنظمة الأساسية، يقدم Google Password Manager على أجهزة بكسل مساعدة إرشادية للترقية إلى مفاتيح المرور مباشرة داخل موقع الويب الخاص بالشريك أو واجهة التطبيق.

قدمت جوجل مؤخرًا ترقيات مفاتيح المرور إلى Google Password Manager من خلال Pixel Features Drop

في ديسمبر، مما يمكّن المستخدمين من تحديد الحسابات المتوافقة مع مفاتيح المرور وتسهيل عملية الترقية.

وقالت جوجل إنها نظرًا لأنها تقنية مفتوحة، فإنها تسمح لأي موقع ويب أو تطبيق أو مدير كلمات مرور باستخدام هذه الميزة والمساهمة في مستقبل بدون كلمة مرور وفي نفس الوقت تعزيز عملية تسجيل الدخول للمستخدمين.



