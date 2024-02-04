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تطوير مظلة طائرة تتبعك أثناء المطر.. صور

2/4/2024 4:23:49 AM
(MENAFN- Youm7) طور أحد الخبراء التقنيين مظلة طائرة تتبع المستخدم تحت المطر، وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة صفراء تم شراؤها من المتجر ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية، ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل يمكنها تتبع الشخص الموجود تحته ومتابعته بشكل مستقل، ويعد الاختراع الجديد هو عمل مهندس منشىء لمحتوى قناة "I Build Stuff" على اليوتيوب.





مظلة طائرة




ويقول في الفيديو: "لم تتغير المظلات حقًا منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي هو نفسه تمامًا"، مضيفا "ولكننا في عام 2024، ولا ينبغي حتى أن نحمل مظلة."



ويتكون الابتكار من إطار مركزي على شكل X مكون من أربعة أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في نفس الوقت.



يحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، مما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.





تفاصيل المظلة الجديدة




تم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها ثلاثية الأبعاد وتسليمها إلى منزله.



استغرق بناء الجهاز أشهرًا وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزًا للتشغيل التجريبي.



ويقول مبتكرها: "هذا الشيء يحميني في الواقع من المطر، لم تكن السماء تمطر بهذه الشدة، لكنني أعتقد أن هذا الشيء يمكنه تحمل ظروف أكثر قسوة، ولكن ربما ليس رياحًا أقوى".





المظلة الطائرة ومبتكرها




وعلى الرغم من أنه يتعين عليه التحكم في المظلة لإبقائها فوق رأسه أثناء تحركه، إلا أن المبتكر يخطط الآن لبناء نسخة أخرى "مستقلة" يمكنها متابعته بذكاء.



ويضيف: "في المستقبل، يمكنني أن أعلق كاميرا على الجانب السفلي وأكتب برنامجًا يتتبع وضعي ويحرك مظلتي وفقًا لذلك".












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