خليه يجربها.. طريقة السماح لشخص آخر باستخدام نظارتك أبل Vision Pro

MENAFN - Youm7) إذا كان لديك نظارة Apple Vision Pro ، فستتلقى بلا شك طلبات من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يرغبون في تجربتها، تم تصميم سماعة الرأس في المقام الأول لمستخدم واحد بسبب الملاءمة المخصصة لـ Light Seal، لكن Apple خططت لتقديم عروض توضيحية باستخدام وضع الضيف المدمج.لكن تحذر Apple من أن الضيوف قد لا يتمكنون من الحصول على المقاس الأمثل، لكن Apple توصي بأن يقوم الشخص باختبار كل من Solo Knit وDual Loop Bands، وتقترح شركة Apple أنه يجب على الضيوف الحصول على Light Seal الخاص بهم، ولكن يبلغ سعر Light Seals 200 دولار، لذا فهذه تكلفة إضافية باهظة جدًا.يمكن للضيوف تجربة Vision Pro مع قسم المستخدم الضيف القابل للتخصيص، وتقول شركة أبل أنه للحد من الوصول إلى التطبيقات، يجب تعيين رمز مرور، يجب إغلاق التطبيقات التي لا تريد أن يستخدمها الضيف، ويجب فتح التطبيقات التي تريد عرضها التجريبي. كيفية بدء جلسة مستخدم ضيف

- افتح مركز التحكم من خلال البحث للأعلى والنقر على الزر السفلي الموجود أعلى العرض.

- اضغط على زر مركز التحكم لفتح المزيد من الخيارات. - اضغط على زر المستخدم الضيف. - اضغط على التطبيقات المسموح بها ضمن نافذة المستخدم الضيف. اختر من فتح التطبيقات فقط لتقييد الوصول، أو جميع التطبيقات والبيانات للوصول غير المقيد. - اضغط على زر الرجوع، ثم اضغط على ابدأ. ستتلقى إشعارًا بأن لديك خمس دقائق لتسليم سماعة الرأس إلى المستخدم الضيف. -إذا لم تقم بتسليمها خلال خمس دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل المستخدم الضيف ويتم قفل Vision Pro.تقول Apple أنه إذا نقرت على View Mirroring أثناء تواجدك في مركز التحكم، فيمكنك رؤية ما يراه ضيفك على Vision Pro على أحد أجهزة Apple الأخرى.ستحتاج إلى إرشاد ضيفك خلال استخدام Vision Pro، وقد يحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على Digital Crown حتى تتم محاذاة شاشات العرض وتظهر علامة اختيار خضراء، وسيتم اتباع إعداد اليد والعين حتى يستجيب Vision Pro بشكل مناسب. كيفية إنهاء جلسة المستخدم الضيف

- لإنهاء جلسة المستخدم الضيف، يحتاج الضيف ببساطة إلى إزالة Vision Pro، في المرة القادمة التي ترتدي فيها Vision Pro، سيعود إلى إعدادات يدك وعينيك الشخصية.

خيارات المستخدم الضيف

أثناء جلسة Vision Pro Guest، يمكن للضيف الوصول إلى جميع التطبيقات والبيانات أو التطبيقات التي سمحت بها فقط. سيكون لأي تطبيق مفتوح حق الوصول الكامل، لذلك إذا قمت بفتح الصور، فيمكنه رؤية صورك، أو في Apple Music، يمكنه الاستماع إلى المحتوى الخاص بك.

لن يتمكن الضيوف من الوصول إلى Apple ID أو Persona أو Wallet وApple Pay، كما يتمتع الضيوف بإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من الإعدادات مثل إمكانية الوصول، وخيار إعادة إعداد العين واليد، وخيار لمعرفة المزيد حول تجربة المستخدم الضيف.