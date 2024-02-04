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حضور أردني في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو

2/4/2024 4:22:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو برئاسة إدريس الهلالي اجتماعاً له يوم أمس، على هامش بطولة كأس العرب الرابعة التي أقيمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو د. تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الآسيوي لي سو، وشارك فيه حازم نعيمات نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، نانسي الهندي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وفيصل العبداللات أمين السر ممثلا عن اتحاد التايكواندو.
وعقد الاجتماع بحضور رؤساء ومندوبي الاتحادات الوطنية العربية وهي: الأردن الإمارات، السعودية الكويت، البحرين، سورية، العراق، اليمن، فلسطين، لبنان، جيبوتي، السودان، مصر، ليبيا، تونس، موريتانيا، الجزائر والمغرب.
وألقى ادريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين، شاكرا الإمارات على احتضانها لهذا الاجتماع المهم ووجه شكره إلى جميع رؤساء الاتحادات الوطنية العربية الفائزين بمختلف البطولات، ومهنئا جميع الأبطال العرب الفائزين بمختلف الميداليات في بطولة كأس العرب، مذكرا في الوقت نفسه بالسمعة الجيدة التي أصبحت تتمتع بها بطولة كأس العرب والدوري الدولي للفجيرة الذي بات يشهد إقبالا كبيرا من حيث، عدد المشاركين والمشاركات، ومشيرا أيضا إلى أن قوة الاتحاد العربي تكمن في تلاحم أعضائه الذين يعملون جاهدين للرقي به وذلك خدمة للرياضة وللرياضيين في كل بقاع العالم العربي.
وتمت مناقشة البرنامج السنوي للموسم الرياضي، وبعدها تمت تسمية اللجان التي سيعتمدها الاتحاد العربي للتايكواندو وعددها 15 لجنة، بغية إشراك الجميع وفتح الآفاق أمام الكفاءات العربية للمساهمة في بناء التقدم والتطور الذي يشهده الاتحاد العربي على كل المستويات، إدارية كانت أو تقنية.
وأشار رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو في كلمته، إلى الخطوط العريضة الخاصة بمجالات التعاون بين الاتحاد العربي وباقي الاتحادات الأخرى وذلك بمساعدة الاتحاد الدولي.
على صعيد متصل، يكثف المنتخب الوطني للتايكواندو تحضيراته للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة (عيار نجمتين) التي تنطلق يوم الخميس، ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم.
ويتكون المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدربين محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجين لانا ‏جوردن ولؤي مرايات، واللاعبين جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما ‏أبو الرب ونتالي الحميدي.
وكان المنتخب الوطني، حقق في بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة)، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، وأقيمت في إمارة الفجيرة، 6 ميداليات.
واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على يوم واحد من أيام البطولة في فئة الكبار.
وأحرز المنتخب 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال: زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين: صالح الشرباني (وزن تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).
وخرج من البطولة محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ولم يشارك في البطولة كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم).

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