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الأردن ضمن الفائزين بالجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات في قطر

2/4/2024 4:22:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت بالدوحة الليلة الماضية، الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، باحتفاليةٍ مُميّزةٍ في بوليفارد لوسيل، حيث تمَّ تتويج الأبطال الفائزين وسط حضور جماهيري كبير، وتم تكريم الأردن ضمن الفائزين بمختلف فئات البطولة.


وأحرز الثنائي الأردني شاكر جويحان، ومصطفى جمعة، المركز الأول في بطولة "أم إي سي 2" (ميرك 2)، خلف مقود ميتسوبيشي لانسر إيفو 10.


وجاءت الاحتفاليةُ الختاميّة للرالي بحضور رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، وعدد من مسؤولي الاتحاد.
وأحرزَ الفرنسي بيار-لوي لوبيه لقب البطولة عن فئاتها العامة، وهو ثالث سائق غير عربي يُتوّج باللقب بعد كل من السويدي بيون فالديغارد عام 1986، والتشيكي فويتيخ شتايف عام 2018.


وأنهى لوبيه مع ملاحه ومواطنه لوريس باسكو على متن سيارة "شكودا فابيا آر أس" باكورة جولات البطولة الإقليميّة، مُتقدمًا بفارق 4.6 ثانية عن زميله في الفريق النرويجي مادس أوستبيرغ، وملاحه السويدي باتريك بارث، على سيارة "شكودا فابيا آر أس" أيضًا، فيما حلَّ السائق العماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة "شكودا فابيا إيفو" في المركز الثالث بفارق 1.40.6 دقيقة عن الفائز وبزمن 1.48.18.5 ساعة، في حين لم يصعد أي سائق قطري إلى مِنصة التتويج للمرة الأولى منذ مُنتصف التسعينيات.


وجاءَ السائق عبد العزيز الكواري، مع ملاحه الأيرلندي جيمس فولتون، على متن "فولكسفاجن بولو جي تي آي" بالمركز الرابع، وأكمل السائق القطري المُخضرم ناصر خليفة العطية، مع ملاحه اللبناني زياد شهاب، مع سيارة "فورد فييستا أم كيه2))" المركز الخامس.
وحطمت العقوبة (30 دقيقة) التي فُرضت على ناصر صالح العطية، آمالَه بالفوز بلقب رالي بلاده للمرة الثامنة عشرة، لكن القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني، بذلا قُصارى جَهدهما للتقدّم في الترتيب، حيث نجح في الصعود للمركز التاسع من دون أن يتمكنَ من الوصول إلى خط النهاية، بعدما كسر المثبط الخلفي وانسحب في المرحلة الأخيرة.
بترا


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