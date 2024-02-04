مرضى يواجهون مصيرا مجهولا بسبب محدودية الإقبال على التبرع بالأعضاء

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي

346 مسجلا على "منصة الصحة" للتبرع بالأعضاء

شاكر: نحتاج إلى مركز وطني لزراعة الأعضاء

4784 مريض فشل كلوي في قائمة السجل الوطني

"الصحة" تعاني من نقص اختصاصيي زراعة الأعضاء

عمان- يواجه ملف التبرع بالأعضاء في الأردن، عقدة الإقبال المحدود والضعيف من قبل المواطنين، وسط دعوات لإعداد برنامج عمل وطني تقوده الحكومة، يضمن إنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء على مستوى المملكة، بالإضافة إلى تكثيف وتطوير الجهود التوعوية التي تشجع المواطنين على الإقبال للتبرع بأعضائهم.

وتُظهر أرقام أطلعت وزارةُ الصحة "الغدَ" عليها، حجم ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء، واعتباره شبه غائب في حالات الوفاة الدماغية، رغم أن الاستفادة من التبرع في مثل تلك الحالات تكون مضاعفة؛ إذ تتم الاستفادة من 6 أعضاء لزراعتها لآخرين يحتاجونها، بينما في حالات (الوفاة الكاملة) لا يمكن الاستفادة سوى من القرنيتين.

أما عدد المسجلين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة على منصة التوصية للتبرع بالأعضاء التي أطلقتها وزارة الصحة في تموز (يوليو) العام الماضي ، فبلغ 346 شخصا، بواقع 196 ذكرا، و150 أنثى.

ومنذ العام 2015 حتى العام الماضي 2023، بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكلى 946 شخصا، في حين بلغ عدد المتبرعين من جنسيات أخرى 759 شخصا، واستفاد 10 أردنيين فقط طيلة تلك السنوات من 5 حالات تبرع بأعضاء في الوفاة الدماغية.

ويهبط مستوى الأرقام على نحو لافت فيما يتعلق بالكبد، حيث شهدت الفترة ذاتها تبرع 48 أردنيا بالكبد، و23 من جنسيات أخرى، بينما استفاد 3 أردنيين بالحصول على هذا العضو من خلال حالات وفاة دماغية، ومن جهة أخرى، تم بين العامين 2018 و2020 إجراء عمليتي زراعة قلب من حالات وفاة دماغية في الخدمات الطبية الملكية.

وفي التفاصيل، بلغ في العام 2015 عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكلى 99 شخصا و136 متبرعا من جنسيات أخرى، بينما استفاد أردنيان من حالة وفاة دماغية واحدة فقط، وذلك بحصول كل منهما على كلية.

وفي العام 2016، بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء 95 شخصا و86 من جنسيات أخرى، ولم تُسجل تبرعات في حالات الوفاة الدماغية، بينما في العام 2017 بلغ العدد 114 أردنيا، و81 من جنسيات أخرى، ولم تسجل أيضا حالات تبرع إثر الوفاة الدماغية.

أما في العام 2018، فبلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء 113 شخصا، و100 من جنسيات أخرى، وحصل أردني على كلية من حالة وفاة دماغية، في حين بلغ العدد في 2019، 98 أردنيا و63 من جنسيات أخرى، ولم تسجل تبرعات في حالات الوفاة الدماغية.

وفي العام 2020 بلغ العدد 69 أردنيا و33 من جنسيات أخرى، بينما استفاد أردنيان اثنان بحصول كل منهما على كلية من حالة وفاة دماغية، وفي العام 2021 تبرع 98 أردنيا، و92 من جنسيات مختلفة، واستفاد 4 أردنيين بحصول كل منهم على كلية من حالتي وفاة دماغية.

وفي العام 2022، بلغ عدد المتبرعين 120 أردنيا، و91 من جنسيات أخرى، وفي العام 2023، بلغ العدد 140 أردنيا و77 من جنسيات أخرى.

وبشأن "الكبد"، لم تسجل سوى 3 تبرعات في حالات الوفاة الدماغية في الأعوام 2018 و2020 و2021 وهي لأردنيين.

وفي العام 2015 بلغ عدد المتبرعين الأردنيين الأحياء بالكبد 8 أشخاص و4 من جنسيات أخرى، وفي العام الذي يليه تبرع 11 أردنيا و3 من جنسيات أخرى، وفي العام 2017، تبرع 5 أردنيين، و6 من جنسيات أخرى، وفي العام التالي 6 أردنيين، وشخص واحد من جنسية أخرى.

وفي العام 2019 تبرع 8 أردنيين، و7 من جنسيات أخرى، أما في العام 2020 فتبرع 6 أردنيين، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى، وفي العام التالي تبرع أردني واثنان من جنسيات أخرى، وفي العام 2022 تبرع أردنيان، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى، والعام الماضي تبرع أردني واحد، دون وجود تبرعات من جنسيات أخرى.

وفيما يتعلق بعدد مرضى الفشل الكلوي المسجلين على قائمة السجل الوطني في المملكة، فبلغ 4784 شخصا، فيما يبلغ عدد المسجلين على قائمة الانتظار الوطنية بانتظار الوصول إلى عمليات زراعة (كلى، كبد، رئة، قلب) 478 شخصا بينهم 469 فشل كلى، و4 فشل كبد، و3 فشل قلب، و2 فشل رئة.

وبلغ عدد المستشفيات التي تتم فيها عمليات زراعة الأعضاء، 26 مستشفى، بينها الخدمات الطبية الملكية، واثنان حكوميان، واثنان جامعيان، و21 مستشفى خاصا.

ومن وجهة نظر عميد كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية، الدكتور محمد عبد الحميد القضاة، فإن "التعامل الرسمي مع ملف التبرع بالأعضاء في الأردن، غير جدي، ولا يتسم بالاستمرارية ولا التطوير، بل يتم الاكتفاء بأنشطة تثقيفية مساندة لعمل جمعيات مهتمة بالأمر بدل أن تقود الحكومة هذا الملف بشكل كامل وتؤسس لبرنامج عمل وطني للتبرع بالأعضاء".

أما الدور المطلوب كما يقول القضاة لـ"الغد"، هو توحيد جهود كافة المؤسسات الصحية لوضع أسس الإجراءات التي يمكن تنفيذها في ملف التبرع بالأعضاء، وخطة عمل متدرجة تبدأ بسياسة التثقيف بأهمية تسجيل الجميع كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة.

ولفت إلى أنه "وعند ذلك نستطيع الانتقال للخطوة التالية وهي البدء بتخصيص مراكز محددة لكل نوع من العمليات، إذ يمكن تخصيص مركز لزراعة الكلى ومركز لزراعة الكبد ومركز لزراعة القرنيات، وهكذا".

ويصف القضاة حجم إقبال المواطنين على التبرع بأعضائهم، بـ"البسيط" بسبب ضعف التثقيف الذي تقدمه الحكومة والمؤسسات المعنية بهذا الملف، مشددا على أنه لا يمكن توقع إقبال على التسجيل، دون وجود تثقيف، وبلا وجود نتائج ملموسة يراها الناس أمامهم، ومتطرقا في الوقت ذاته إلى رفض بعض الأهالي أن يقوم أبناؤهم بالتسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك بسبب مشاعرهم العاطفية تجاه أبنائهم وخوفهم عليهم.

وفيما يتعلق بملف زراعة الأعضاء في الأردن، قال: "تأخرنا كثيرا للأسف رغم توفر كل مقومات نجاح الملف، فالأردن يمتلك العدد الكافي من الكفاءات الصحية المدربة على هذه العمليات، ويمتلك كذلك تجهيزات طبية ومخبرية كافية، لكننا نفتقر إلى جهة مرجعية توحد هذه الجهود وتتابع التطبيق".

وأضاف أن "هذا الملف بحاجة لإرادة للمتابعة أكثر من حاجته لتكاليف مالية، وبحاجة لتوحيد الجهود بدل الاستمرار في تشتتها، حيث لا تنقصنا المقومات البشرية ولا الطبية للبدء في تطبيق برنامج وطني للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة".

ويحث القضاة على التبرع بالأعضاء في حال الوفاة الدماغية، معتبرا أن "كل شخص عند وفاته يمكنه أن ينقذ 7 أو 8 أشخاص، ولذلك علينا زيادة مستوى التثقيف بأهمية هذا الملف وضرورته وأنه سيكتب لنا حياة بعد حياتنا الأولى عندما تستمر أعضاؤنا في العمل في جسد آخر".

وبشأن التشريعات القانونية المرتبطة بالتبرع، قال القضاة إنه "لا توجد تشريعات معطلة وفي الوقت نفسه، لا توجد تشريعات داعمة بالشكل المطلوب، كوننا ما نزال لم ننطلق في تطبيق هذا البرنامج الوطني بالشكل الفاعل"، لافتا من جهة أخرى إلى أن "أهل العلم الشرعي والقانون متفقون على الإطار العام الذي يحفظ مقاصد الحياة الكريمة لكل أطراف عملية التبرع".

كما تطرق إلى ضرورة التطبيق الأمثل لإجراءات التبرع بالأعضاء، قائلا إن ذلك من شأنه أن "يقلل التعقيد، لكنه لن يختفي، لأن هذا الملف ليس أمرا روتينيا سهلا، بل هو ملف شديد التعقيد والحساسية ويحتاج لإجراءات دقيقة لضمان سلامة الأعضاء ولضمان حصول الأكثر استحقاقا للتبرع قبل غيره. فالتبرع بالأعضاء ملف يحتاج لأخلاقيات عمل عالية جدا، ولهذا لن يكون الأمر سهلا بشكل عام".

واختتم القضاة حديثه بالقول: "أعتقد أن الأردن استثمر جيدا في تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي، وهو جاهز للبدء بهذا المشروع الوطني إذا توفرت الإرادة لتأسيس مرجعية تدير هذا البرنامج وتتابع تنفيذه".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من غرف عمليات ومن متخصصين في هذه الجراحات ومن مختبرات وفحوصات ضرورية، ولدينا جيل من الشباب المنتمي الذي لن يتردد في التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. ولدينا كذلك من المقومات ما يسمح لنا بإدارة هذا الملف بشكل نموذجي مستفيدين من التجارب العالمية المتوفرة في دول أخرى".

من جهته، يعتبر نائب سمو الأمير رعد بن زيد رئيس الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، أحمد جميل شاكر، أن حجم الإقبال على التبرع بالأعضاء في الأردن، ما يزال محدودا، خصوصا فيما يتعلق بالتبرع في الكلى والكبد والقلب، بخلاف التبرع بالقرنيات الذي قال إنه يسير بشكل مُرض، حيث تم بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر التي يشغل شاكر منصب أمين سرها، الحصول على 5 آلاف قرنية.

وأضاف شاكر "أن الحصول على الكلى يكون في حالة واحدة وهي حالات الموت الدماغي ما يجعل الأمر صعبا، لكن القرنيات تؤخذ في حالة الوفاة العادية، ومن هذا المنطلق تكون هناك صعوبات على الأهل لأن الغالبية لا تفرق بين الغيبوبة والموت الدماغي".

وأشار إلى أن "التبرع بالأعضاء في حالات الوفاة الدماغية، ما تزال محدودة، بمعدل حالتين أو ثلاث في العام الواحد، وفيما يتعلق بمعظم عمليات زراعة الكلى، فهي تتم من شخص حي إلى آخر، وضمن العائلة حتى الدرجة الخامسة، وكذلك الكبد يؤخذ منه جزء من شخص حي إلى آخر، ويُزرع وينمو عند المتبرع وعند المتلقي".

أما أكثر الأعضاء تبرعا كما يؤكد شاكر، فهي "القرنية والتي تؤخذ بعد 8 ساعات من حدوث الوفاة، لذلك نعمل جاهدين على زيادة عملية التبرع بالكلى والكبد ما أمكن من حالات الوفاة الدماغية ومن خلال الندوات وعمليات التثقيف التي نحن مستمرون بها".

وفي رده حول سؤال يتعلق في التشريعات المرتبطة بالتبرع بالأعضاء، قال إنها "جيدة، والحاجة هي لإنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء على مستوى المملكة وليس قسما صغيرا في وزارة الصحة لم يقدم ولم يؤخر كثيرا في عملية تنظيم التبرع بالأعضاء وزراعتها لأنه محصور ولا يملك أي صلاحيات".

وللتوضيح أكثر، يقول شاكر: "نحن بحاجة إلى مركز وطني يكون برئاسة وزير الصحة، ويضم الخدمات الطبية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات التعليمية، بحيث يتم التنسيق بينهم باعتباره مركزا لوجستيا وليس مركز لزراعة الأعضاء، لكن هو مركز لتنظيم عملية زراعة الأعضاء في المستشفيات المعتمدة"، متطرقا إلى أهمية أن يتم تعيين أو اختيار أشخاص في كل المستشفيات ليكونوا على صلة مع الأهل الذين يرغبون بالتبرع بأعضاء أبنائهم بعد الوفاة.

ولفت إلى أن "وزارة التربية في خطوة مشكورة ومهمة، أدخلت موضوع التبرع بالأعضاء ضمن المناهج الدراسية، ونأمل أن يكون ذلك في المناهج والمقررات في الجامعات وأن يتم تخصيص خطب الجمعة والتوعية أيضا في الكنائس على أهمية التبرع بالأعضاء، كونه عملا إنسانيا نبيلا ويؤجر عليه الشخص، وهو أيضا صدقة جارية".

وأضاف شاكر: "يقوم سمو الأمير رعد بن زيد رئيس جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر ورئيس جمعية التبرع بالأعضاء، سنويا، بتكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات خلال حفل غداء يتم إقامته بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني".

وأكد أن الإجراءات التي تتعلق بالشخص الذي يرغب في التبرع بالأعضاء "بسيطة جدا من خلال إما الدخول إلى موقع الجمعية أو زيارة مستشفى الجامعة الأردنية أو مدينة الحسين الطبية أو حتى الاتصال أو المراسلة على الرقم 0795555582، مع إرفاق الاسم الرباعي والرقم الوطني ونوع التبرع، قرنية أو كامل الأعضاء".

أما مدير وحدة زراعة الأعضاء في وزارة الصحة، الدكتور صالح حماد، فقال إنه وعلى مدى السنوات الماضية، كان هناك حديث عن إنشاء هيئة مستقلة للتبرع بالأعضاء، لكنه لا يرى هذا الطرح منطقيا بسبب كلفته المالية العالية، والمزاج العام السلبي تجاه إنشاء المزيد من الهيئات، في ظل وجود الوحدة التي يمكن دعمها أكثر سواء ماليا أو لوجستيا، وتعزيزها بمزيد من الكوادر والتجهيزات، بما يقوي أداءها بتشاركية وتشبيك واسع ودقيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وأضاف حماد أن الوزارة تلجأ للتعامل مع أطباء على نظام "شراء الخدمات" لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وذلك لعدم توفر أطباء بهذه الاختصاصات ضمن كوادرها.

وقال إنه وفي بعض الحالات، يكون هناك اضطرار لنقل المرضى لإجراء عمليات زراعة أعضاء خارج المملكة، وبكلف مالية عالية تتحملها الوزارة، رغم أنه يمكن العمل على توفير جميع الإمكانات التي تتيح إجراءها في الأردن وبكلف مالية أقل بكثير.

ولفت بهذا الخصوص، إلى أن زراعة الرئة تحديدا، تعد غائبة عن وزارة الصحة لعدم وجود اختصاصيين ضمن كوادرها.

وأكد حماد، أهمية التبرع بالأعضاء، خصوصا في حالات الوفاة الدماغية، مشيرا إلى تسجيل نحو ألف وفاة دماغية خلال العام الواحد، ما يسهم بشكل كبير ونوعي إذا حصل التبرع، في إنقاذ حياة كثيرين يحتاجون إلى أعضاء لاستعادة عافيتهم.

وفي حالات الوفاة الدماغية، يقول حماد، إنه يمكن الاستفادة من 6 أعضاء هي القلب والكلى والكبد والرئة والقرنيتان والبنكرياس، بينما لا يمكن الاستفادة في حالات الوفاة الكاملة سوى من القرنيتين.

وتسلط "الغد" الضوء على حالتين لمواطنة ومواطن، كان للتبرع بالأعضاء دور كبير ومصيري في انتشالهما من مأساتهما المنبثقة عن حدوث فشل كلوي لهما، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى ضرورة انتشار ثقافة التبرع لإنقاذ حياة كثيرين يحلمون بأن يستعيدوا عافيتهم وحياتهم الطبيعية.

فالمذيعة ومقدمة البرامج، الزميلة فانيتا الزعبي، تعيش في الوقت الحالي محطة فارقة في حياتها بعد معاناة مع الفشل الكلوي كانت بدأت فصولها في العام 2019، إلا أنها وقبل نحو أسبوعين، أجرت عملية زراعة كلية تبرع بها لها شقيقها يزيد.

وقالت الزعبي إنها أجرت العملية في أحد المستشفيات الخاصة، وإنها وشقيقها بحالة صحية جيدة ومستقرة.

وأضافت الزعبي أن الأمر في بداياته كان صعبا وصادما لها، ولم تستوعبه لعدم اطلاعها في حينها على حيثيات مرض كهذا، الأمر الذي دفعها إلى الغوص في تفاصيله، والبدء بخطة التعامل معه، حيث تبين أنها تعاني من تليف غير قابل للعلاج، فاتبعت حمية غذائية لضمان عدم تدهور حالتها، وشعرت بعد ذلك بنوع من الارتياح.

والارتياح، كما تؤكد الزعبي ابنة الـ38 عاما، لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تدهورت حالتها الصحية ولم يعد النظام الغذائي ولا الأدوية تجدي نفعا، ووصل الأمر إلى حدوث فشل كلوي.

لذلك، اضطرت الزعبي للبحث عن طبيب "معروف بكفاءته"، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا حدث وهي تفكر أيضا "في الناس التي لا يمكنها دفع تكاليف العلاج على نفقتها خارج التأمينات الصحية.. هل يجب أن تتعذب وأن تتحمل الاستهتار والأخطاء؟!".

وفي أجواء كهذه، لم يغب عن بال الزعبي أن توجه رسالة إلى مرضى الكلى بأن "النفسية والمعنويات هي أهم شيء لتخطي تداعيات المرض الصعب، وإن كنتم قادرين على التوجه للزراعة، افعلوا ذلك".

قصة أخرى يرويها لـ"الغد"، المواطن عواد القرى، إذ يقول إنه تجرع مرارة الفشل الكلوي عندما كان في العشرينيات من عمره، لكن شقيقه الأصغر لم يقف مكتوف الأيدي، إذ تبرع له بكلية أصبح عمرها داخل جسمه 25 عاما.

وأضاف: "كانت البداية عندما شعرت بأعراض مرضية مختلفة، وعند إجراء الفحوصات تبين أنني أعاني من فشل كلوي، وتبلغت من الأطباء بأن عليّ عمل غسيل كلى بواقع مرتين أسبوعيا، أو إجراء زراعة كلية لأعيش حياتي الطبيعية".

وأشار إلى أن شقيقه الأصغر، أحمد، استعدّ للتبرع له بكلية، عندها ذهبا إلى المستشفى لإجراء فحوصات تطابق الأنسجة، لافتا إلى أنه "كان يجب أن يكون التطابق أكثر من 50 % ليتم قبول إجراء العملية، وفعلا كانت النتيجة مناسبة للتبرع".

بعدها، يقول عواد، "تم إجراء فحوصات طبية شاملة لي ولشقيقي المتبرع، وبعد التأكد من سلامة جميع وظائف الأعضاء الحيوية للطرفين، تم تحديد موعد لزراعة الكلية، واستغرقت العملية حوالي 10 ساعات تكللت بالنجاح"، مشيرا إلى أن "صحة شقيقي لم تتأثر، بينما أتناول أنا فقط أدوية مثبطة للمناعة لأحافظ على كليتي الجديدة".

ويشجع عواد الأردنيين على التبرع بالأعضاء، قائلا "إن بعض أفراد الأسرة قد لا تتطابق أنسجتهم، وفي هذه الحالة يجب البحث عن متبرع من خارج إطار الأسرة، وهي عملية ليست سهلة، خصوصا أن ثقافة التبرع بالأعضاء غير منتشرة في المجتمع".







