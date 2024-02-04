Sunday, 04 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة نيابية تناقش السماح باستيراد أسلحة وذخائر من الخارج

2/4/2024 4:22:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، مع رئيس جمعية تجار الأسلحة السماح للجمعية باستيراد الأسلحة والذخائر من الخارج.


وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنقل داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.

كما تناقش اللجنة الإدارية الخطط والاستراتيجات العامة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بينما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان توصيات الدراسة الخاصة بواقع الحوكمة في الأردن والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.


MENAFN04022024000072011014ID1107806911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث