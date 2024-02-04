لجنة نيابية تناقش السماح باستيراد أسلحة وذخائر من الخارج

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، مع رئيس جمعية تجار الأسلحة السماح للجمعية باستيراد الأسلحة والذخائر من الخارج.
وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنقل داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.
كما تناقش اللجنة الإدارية الخطط والاستراتيجات العامة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بينما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان توصيات الدراسة الخاصة بواقع الحوكمة في الأردن والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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