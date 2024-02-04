Sunday, 04 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مربو الأغنام يعتصمون أمام الزراعة احتجاجا على وقف التصدير

2/4/2024 4:22:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات نفذ العشرات من مربي الأغنام اعتصاما أمام وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قبل أن يتم السماح لهم بلقاء مسؤولين في الوزارة لبحث الموضوع.

ويأتي الاعتصام احتجاجا من مربي الأغنام على عدم فتح باب الاستيراد من قبل السعودية بسبب عدم تزويد الأردن لها بتقرير عن الوضع الوبائي في الأردن.

وقال مزارعون لـ"الغد" إن عدم فتح باب التصدير يلحق بهم خسائر كبيرة، كون مبيعات الخراف البلدية تعتمد بالدرجة على التصدير إلى دول الخليج.

من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أن الوزارة خاطبت الجانب السعودي بشأن تصدير الخراف البلدية حسب الأصول نهاية عام 2023، وهي في انتظار الرد.

وقال المجالي لـ"الغد"، إن الوزارة طلبت في البداية من الجانب السعودي في شهر آب (أغسطس) الماضي، تجديد الرخص الخاصة بالتصدير، والاستفسار عن الشروط الجديدة للتصدير.

وأضاف المجالي أن السعودية طلبت من الأردن شروحات حول الوضع الوبائي وتم تزويدهم بها، وبانتظار الرد على طلب التصدير.

وأشار المجالي إلى أن وفدا سعوديا سيزور الأردن قريبا للاطلاع على الوضع الوبائي.

MENAFN04022024000072011014ID1107806909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث