مربو الأغنام يعتصمون أمام الزراعة احتجاجا على وقف التصدير

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات نفذ العشرات من
مربي الأغنام اعتصاما أمام وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قبل أن يتم السماح لهم بلقاء
مسؤولين في الوزارة لبحث الموضوع.
ويأتي الاعتصام
احتجاجا من مربي الأغنام على عدم فتح باب الاستيراد من قبل السعودية بسبب عدم
تزويد الأردن لها بتقرير عن الوضع الوبائي في الأردن.
وقال مزارعون
لـ"الغد" إن عدم فتح باب التصدير يلحق بهم خسائر كبيرة، كون مبيعات الخراف
البلدية تعتمد بالدرجة على التصدير إلى دول الخليج.
من جهته، أوضح
الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أن الوزارة خاطبت الجانب السعودي بشأن
تصدير الخراف البلدية حسب الأصول نهاية عام 2023، وهي في انتظار الرد.
وقال المجالي
لـ"الغد"، إن الوزارة طلبت في البداية من الجانب السعودي في شهر آب
(أغسطس) الماضي، تجديد الرخص الخاصة بالتصدير، والاستفسار عن الشروط الجديدة
للتصدير.
وأضاف المجالي
أن السعودية طلبت من الأردن شروحات حول الوضع الوبائي وتم تزويدهم بها، وبانتظار
الرد على طلب التصدير.
وأشار المجالي إلى
أن وفدا سعوديا سيزور الأردن قريبا للاطلاع على الوضع الوبائي.
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