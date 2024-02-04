شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف روضة في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) استشهد عدد من الفلسطينيين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.



وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.-(وفا)