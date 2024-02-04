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رئيس الموساد السابق: إسرائيل ستحتاج سنوات لاستعادة عافيتها

2/4/2024 4:22:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين إن إسرائيل ستحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوهين قوله إنه "سيتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة الرهائن".

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال كوهين إن قطاع غزة أعد نفسه بطريقة غير عادية في العقود الأخيرة لهذه الحرب خصوصا.

واعترف بأن المقاومة الفلسطينية تفوقت على جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من خلال الأنفاق التي تعد مدينة تحت الأرض بها مخابئ عميقة وطويلة، مع إعداد لوجستي يسمح بحياة أكبر تحت الأرض أكثر بكثير مما كنا نعتقد.

وفيما يتعلق بشمال إسرائيل، قال إنه يجب الاستمرار في إعطاء فرصة للتسوية السياسية وتجنب فتح جبهة ثانية عندما يكون حزب الله مستعدا وجاهزا للحرب، ولا يعتقد كوهين أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع ساحتي حرب في الوقت نفسه.

وشنت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية طوفان الأقصى، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى مواقع عسكرية إسرائيلية عدة ومستوطنات في غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والفلسطينيين.

وأوقعت المقاومة في العملية وما بعدها، آلاف الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما أسرت في الهجوم نحو 239 شخصا على الأقل، ما زال منهم نحو 136 محتجزين لدى المقاومة في غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت 27 ألفا و238 شهيدا، و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة. الجزيرة

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