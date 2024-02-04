جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

MENAFN - Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رائد احتياط جنوب قطاع غزة.



واعترف الجيش عبر موقعه الرسمي، وتحت بند سُمح بالنشر، بمقتل الضابط بعد إصابته بجروح خطيرة بالمعارك الدائرة جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.



فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.