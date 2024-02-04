Sunday, 04 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بخطوات حازمة... السعودية تواصل جهودها في مكافحة الارهاب

2/4/2024 4:22:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- للمرة الثانية استضافت الرياض الاجتماع الثاني لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بعد اجتماعهم في 2017، لمناقشة الخطة المستقبلية للتحالف وتجديد عزم الدول وجهودها في محاربة الإرهاب والتطرف وخاصة في الجوانب الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية، والاعلان عن المبادرات المستقبلية في هذا المجال.
وعقد الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في توقيت بالغ الاهمية اذ أن محاربة أفة الإرهاب أصبحت أكثر تعقيدا، خاصة ان العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، يزخر بالمخاطر والرعب والخوف والقلق والتوتر وتحديات لا تنتهي، وإدراك البشر لهذه المخاطر والتحديات الآن أعمق وأوسع من السابق، وهو امر يستعدي حاجة قوات إنفاذ القانون الى استعدادات خاصة، مع ضرورة وضع منهج شامل لمحاربة الإرهاب الذي يتمدد عبر الحدود ما يستلزم التنسيق بين الدول لمواجهه خطر هذه هذه الآفة ودحضها.
تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، جاء انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وهنا، لابد من تثمين الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله -، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الذين يقومون بأعمالهم الوحشية البشعة باسم الدين والإسلام منهم براء.
السعودية تواصل اليوم بخطوات حازمة جهودها المتميزة في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محلياً وإقليمياً ودولياً، وأسهمت بشكل كبير في التصدي بفعالية لهذه الظاهرة وويلاتها ونتائجها المدمرة وفق الأنظمة الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون جميعًا للقضاء على الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم.
واستطاعت السعودية بقيادتها للعالم الإسلامي، أتخاذ مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعطت السعودية مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما حثت المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها.
يكتسب التحالف الاسلامي العسكري خصوصية في هذا الشأن، بالنظر إلى أن جل جهوده ستكون في الدول الإسلامية والتي شهدت معظم الحوادث الإرهابية من بين دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود إحدى وأربعين دولة ضمن هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي لديها خبرة ممتدة في التصدي للإرهاب، فضلاً عن ثقلها الإقليمي والعالمي، وما يحظى به ذلك التحالف من دعم من جانب المجتمع الدولي، جميعها مقومات تدعم عمل التحالف ليظل مرتبطاً بالهدف الذي تم تأسيسه من أجله.
وشكل اجتماع الرياض لوزراء الدفاع للدول الاعضاء في التحالف، منصة بناءة ذات فعالية وتفتح المجال لفتح تعاون وتكامل وتشارك بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، خاصة أحد أهم المحددات لهذا التحالف هو التعاون مع جميع المنظمات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على خطورة التطرف والإرهاب على المنطقة، الامر الذي يستدعي بذل كل جهد ممكن فكريا وإعلاميا وتمويليا وعسكريا للتأكد من تحجيمه والقضاء عليه.
البيان الختامي للاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مدينة الرياض، أكد عزم دول التحالف على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، ويشددون على أهمية العمل الجماعي المشترك لمواجهة جميع أشكال وصور الإرهاب والتطرف.
البيان أعرب عن ارتياح الدول الاعضاء لما تم إحرازه من تقدم في مسيرة التحالف، وتاكيد حرصهم على مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجالات التحالف الرئيسة المتمثلة في المجال الفكري والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري.
وإدراكاً من المجتمعين بأهمية العمل على تفعيل المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفق المجتمعين على إطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.

MENAFN04022024000072011014ID1107806903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث