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روسيا تدخل عالم التمويل الإسلامي

2/4/2024 4:21:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في عام 2023، اعتمدت روسيا قانونًا بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية، وفي العامين المقبلين ستتم تجربة تطبيقه، مما يعنى أنه سيتمكن أكثر من 20 مليون مسلم من الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي وإجراء المعاملات المالية الحلال.

وستستمر تجربة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في مناطق روسيا حتى سبتمبر 2025، ومن الممكن توسيع نطاق التجربة في البلد. ولا يحق للمشاركين في التجربة خلال إجرائهم المعاملات المالية تحديد المكافأة على شكل سعر فائدة، ولكن سيكون بإمكانهم تحديد المدفوعات على شكل مبلغ متغير اعتمادًا على نتائج المعاملات المحددة. كما لا يحق لهم تمويل الأنشطة المتعلقة بإنتاج التبغ والكحول والأسلحة والذخيرة والقمار.

ومن المفترض أن تبلغ قدرة سوق التمويل الإسلامي في روسيا نحو 11 مليار دولار، فهذا الرقم قدّمه أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالي التابعة لمجلس الدوما الروسي على هوامش منتدى قازان 2023.

وفقًا لتقييمات نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي نيكولاي جورافلوف، التي أعرب عنها في منتدى قازان عام 2023، فقد شكل التمويل الإسلامي مجالًا مستقلًا ومتكاملًا للسوق المالية العالمية، إذ تعمل أكثر من 500 مؤسسة مصرفية ومالية إسلامية في 105 دولة، ويبلغ إجمالي أصولها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد يرى الخبراء آفاق تطوير تمويل الشراكة واحتمال جذب رؤوس الأموال من الدول الصديقة إلى روسيا.

وتجري تجربة تطبيق القانون الجديد في أربع مناطق روسية، من بينها جمهورية تتارستان، حيث يُقام المنتدى الاقتصادي الدولي“روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” سنويًا، والذي تشارك فيه دول منظمة التعاون الإسلامي. بناءً على نتائج المناقشات والدورات بين الخبراء الدوليين التي جرت على منصة المنتدى في عام 2022 KazanSummit 2022))، قررت روسيا الإطلاق التجريبي لتمويل الشراكة وتطوير التنظيم القانوني لآلياته في المناطق المعينة.

وتم تقديم مشروع القانون الملازم إلى برلمان الدولة، والذي حظي بدعم وزارة المالية والبنك المركزي للاتحاد الروسي. خلال هذه الفترة ظهرت في جمهورية تتارستان أول بطاقة خصم إسلامية تعتمد على نظام الدفع الروسي ("مير") ، وافتتح أحد البنوك الروسية الرائدة أول مكتب للتمويل الإسلامي في البلاد في عاصمة الجمهورية قازان، وهو مصمم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

واستنادًا إلى الخبرة الروسية والأجنبية، ناقش المشاركون في منتدى قازان 2023 (بما في ذلك ممثلو البرلمان والحكومة والبنك المركزي الروسي) آفاق توسيع المشروع التجريبي ليشمل مناطق روسية أخرى ووضع التنظيم القانوني واسع النطاق لهذا النوع من الأعمال ايضًا. وبحث الخبراء إمكانية تكييف تجربة الدول الإسلامية فيما يخص بتطوير سوق التمويل الإسلامي.

وشارك ممثلو قطاع الأعمال والمصارف الإسلامية المهتمون بتطوير مشاريع الشراكة في روسيا في سلسلة من فعاليات المنتدى الخاصة بالتمويل الإسلامي. وبالنسبة لرواد الأعمال، مثل منتدى قازان 2023 فرصةً جيدةً للبحث عن شركاء في المجالات التجاري والمالي والتكنولوجي ودخول أسواق جديدة وجذب الاستثمارات.

والآن سيكون ذلك أسهل بكثير بفضل اعتماد القانون وتطور الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا. وستتم مناقشة الفرص الجديدة للأعمال الإسلامية في المناطق الروسية على هوامش منتدى قازان 2024، الذي سيُعقد في مدينة قازان في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024.

بحلول هذا الوقت، قد يظهر مركز لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في جمهورية تتارستان. وقد تمت دعوة المتخصصين من ماليزيا حيث ينتشر تمويل الشراكة على نطاق واسع،والتي تتمتع بتراكم الخبرات المتعددة فيما يتعلق بإصدار واستخدام الصكوك. وسوف يكون بوسع الممولين والخبراء الماليين الروس التشاور مع زملائهم الماليزيين حول مسائل الضرائب والمحاسبة وتطوير المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار ميزات القوانين الروسية والخبرة في تمويل الشراكة.

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