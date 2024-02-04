علامات في البشرة تدل على هذه الأمراض

MENAFN - Alghad Newspaper) يمثل الجلد حوالي 15 في المئة من كتلة الجسم، وهو من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان.

وذكر موقع "سينس ألير " المتخصص بالمواضيع الصحية والعلمية، في تقرير مطول أن علامات على البشرة يمكن أن تعتبر مؤشرا لأمراض خفية، مستعرضا بعض الأمثلة على ذلك.



ومع ذلك، غالبا ما يتم التغاضي عن العديد من وظائف الجلد، فهو يعتبر واقي من الشمس، ودرع ضد الجراثيم، وخزان لفيتامين د ووسيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم بإحكام.



وكونه أكثر المكونات وضوحا، يوفر الجلد أيضا رؤية لأنسجة الجسم التي يحميها.

لذا، لا يجب التفكير في البشرة من الناحية الجمالية فقط، ولكن أيضا على أنها انعكاس للحالة الصحية، حيث يمكن رؤية اضطرابات الأمعاء والدم والهرمونات وحتى القلب لأول مرة، حيث يمكن أن تظهر على شكل طفح جلدي.



النقطة المركزة



القراد (نوع من الحشرات) يعتبر من المخلوقات المزعجة، ولن يرغب أحد في أن تعود معه هذه الحشرة إلى منزله بعد المشي في الريف مثلا.



وفي حين أن الغالبية العظمى من لدغات القراد لن تجعل الشخص مريضا، إلا أن هناك طفحا جلديا واحدا يجب أن يدفع المصاب لزيارة الطبيب إذا لاحظه.



الحمامى المهاجرة (طفح جلدي قادر على التوسع بسرعة عبر الجلد)، هو السمة المميزة لمرض لايم، وهو مرض بكتيري قد يكون شديد الخطورة. يشكل هذا الطفح الجلدي نمطا للنقطة المركزة.



وينصح باليقظة لبضعة أسابيع بعد التعرض للدغة، للتأكد من أن هذا الطفح الجلدي لا يظهر، خاصة إذا تمت ملاحظة وجود كتلة حمراء لم تكن موجودة من قبل، أو إذا كان على المصاب يريد إزالة القراد من جلده.

ويجب أيضا مراقبة الأعراض الأخرى المرتبطة بمرض لايم، مثل درجات الحرارة المتأرجحة وآلام العضلات والمفاصل والصداع.



ويتم علاج هذه الحالة بالمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، بما في ذلك أعراض التعب المزمن.



الفرفرية



تعرف الفرفرية (أو الطفح الجلدي النزفي) بأنها بقع ذات لون أرجواني تتم ملاحظتها غالبا على سطح الجلد ولكنها تظهر أيضا على أعضاء الجسم الأخرى.



واسم هذا الطفح الجلدي مشتق من الرخويات التي كانت تستخدم لصنع صبغة أرجوانية.



وتشير الفرفرية إلى طفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرة. السبب هو تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد (الأدمة).



وتشير الفرفرية إلى وجود مشكلة إما في جدران الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد أو في الدم الموجود بداخلها.

قد يكون هذا بسبب نقص في الصفائح الدموية، أو حالة مناعة ذاتية حيث ينقلب الجسم على نفسه ويهاجم خلاياه.



وفي أسوأ الأحوال، قد تشير الفرفرية إلى حالة تسمم الدم التي تهدد الحياة، حيث تنتشر العدوى إلى مجرى الدم - ربما من الرئتين أو الكليتين أو حتى من الجلد نفسه.



العناكب الجلدية



يمكن أن يتخذ الطفح الجلدي أيضا أشكالا يمكن التعرف عليها.



تمثل الوحمة العنكبوتية مشكلة داخل شرايين الجلد (الشرايين الصغيرة التي تزود الجلد بالدم).

تفتح الشرايين وتغلق للتحكم في فقدان الحرارة من سطح الجسم. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تعلق وتبقى مفتوحة، وسيظهر الطفح بما يشبه العنكبوت.



والشريان المفتوح هو جسم العنكبوت، والشعيرات الدموية الأصغر حجما والمنتشرة في كل الاتجاهات هي الأرجل الخيطية.



في كثير من الأحيان، تكون هذه الوحمة حميدة ولا ترتبط بأي حالة محددة، خاصة إذا كان لدى المصاب واحدة أو اثنتين فقط.

ومع ذلك، تشير أكثر من ثلاث وحمات إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الدورة الدموية، وغالبا ما يكون ذلك بسبب أمراض الكبد أو بسبب التغيرات الهرمونية التي تظهر أثناء الحمل.

وينصح بمعالجة السبب الأساسي، وغالبا ما تختفي الوحمات بمرور الوقت، على الرغم من أنها قد تستمر أو تعاود الظهور لاحقا.



الشواك الأسود



هو حالة مرضية تتسم بوجود مناطق داكنة وسميكة ومخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده. ويؤثر ذلك في الغالب في الإبطين والأربية والرقبة. يظهر الشواك الأسود عادة على المصابين بالسمنة.

وفي أحيان نادرة، يمكن أن يكون الشواك الأسود علامة على وجود خلايا سرطانية في عضو داخلي، مثل المعدة أو الكبد، وفقا لـ"مايو كلينك".



وقد تشير التغيرات في ثنايا الجلد (عادة حول الإبطين أو الرقبة) - خاصة إذا أصبحت سميكة ومخملية عند اللمس - إلى حالة تعرف باسم الشواك الأسود. ويظهر مظهر الجلد "المخملي الأسود" بشكل أكثر شيوعا في البشرة الداكنة.



عادة ترتبط هذه الحالة باضطرابات التغذية، مثل مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات. إذا تم علاج أي من هذه الحالات بنجاح، فقد يتلاشى الشواك الأسود.



وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان المعدة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند المرضى المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.



طفح الفراشة



حتى اضطرابات القلب يمكن أن تكون مرئية على الجلد. وتلعب صمامات القلب دورا مهما في توجيه الدم بشكل صحيح عبر القلب ومنع التدفق العكسي.

في بعض الأحيان يمكن أن يضيق الصمام الموجود بين حجرات الجانب الأيسر من القلب (الصمام التاجي)، مما يتسبب في تدهور بوظيفة القلب. الاستجابة الطبيعية للجسم هي الحفاظ على حجم الدم الأساسي، وإيقاف التدفق نحو الجلد.



ويمكن أن يؤدي تأثير ذلك إلى ظهور طفح جلدي أرجواني-أحمر، يصل إلى أعلى الخدين والأنف، مثل أجنحة الفراشة الممدودة، وقد يؤشر لضرر لحق بالقلب والأوعية، وقد تستمر هذه الحالة على الرغم من العلاج.



ويلفت التقرير إلى أنه من المهم الانتباه للبشرة، لأن أي تغير في اللون أو ظهور طفح وتغييرات في النسيج، قد تشير إلى أن شيئا ما يحدث تحت الجلد، نقلا عن الحرة.

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